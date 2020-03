HENNINGSVÆR: Kommunene gjør alt de kan for å beskytte sine mot smitte. Foto: Terje Bringedal, VG

Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav for folk som har vært i Sør-Norge

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen innfører strenge karantenepåbud med tilbakevirkende kraft til 10. mars.

Sammen med sine kolleger i Vesterålen og Lofoten, innfører kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel krav om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10. mars.

«Folkehelseinstituttet har hele tiden oppfordret til at man bør ta lokale avveininger. Vi har per i dag et lavt

smittepress, og som en sårbar region er det vårt ansvar å gjøre vårt ytterste for å holde det slik

lengst mulig», melder Bleidvin i en pressemelding lørdag kveld.

Regelen gjelder fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Alle som var i disse fylkene 10. mars eller senere, må være i hjemmekarantene i

14 dager, på samme måte som alle som har vært i utlandet.

«Dette er inngripende, alvorlige tiltak, som statsministeren og helseministeren har

sagt. Dette er ikke noe hverken vi eller sentrale myndigheter gjør med lett hjerte, men la det være helt klart: Disse tiltakene vil redde liv», sier kommuneoverlegen.

les også Alstahaug kommune sender alle som har vært i Oslo eller Viken i karantene

«Vi er en sårbar region, preget av små tettsteder og lange avstander. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet, vil kunne være svært alvorlig for oss», sier Bleidvin.

Kommuneoverlegen gjør de samme unntak og tilpassinger som Helsedirektoratet har gjort i sitt nasjonale vedtak, med mulighet for unntak for helt kritisk nøkkelpersonell.

Transitt på flyplasser regnes ikke som et opphold i de berørte områdene.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra karantenekravet, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Unntatt fra karantenekravene er Værøy, som har innført sin egen og enda strengere forskrift. Reisende uten fast bopel på Værøy, gis ikke adgang til øya, og tilreisende skal i karantene 14 dager etter ankomst.

Kommuneoverlegene sier de er møtt med stor forståelse i befolkningen for tiltakene de nå innfører. Samtidig varsler de om at folk må forberede seg på at situasjonen kan vare lenge.

Nyheten om karantenebestemmelsen kommer et døgn etter at Alstahaug kommune i Nordland bestemte å kreve at alle som har besøkt Oslo eller Viken i mer enn et døgn etter mandag 9. mars, skal i hjemmekarantene.

Også Bardu i Troms og Finnmark fylke har innført samme karanteneregler for beboere som har oppholdt seg i Oslo eller Viken i en enn 24 timer etter 9. mars.

Publisert: 14.03.20 kl. 21:15

