MISTILLITSFORSLAG: Leder i partiet Rødt Bjørnar Moxnes fremmer mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Hallgeir Vågenes

Rødt fremmer mistillitsforslag mot Listhaug

Publisert: 14.03.18 15:18 Oppdatert: 14.03.18 17:16

Rødt-leder Bjørnar Moxnes bekrefter at partiet fremmer mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Arbeiderpartiet og KrF blir derfor tvunget til å ta stilling til om de har tillit til justisministeren eller ikke.

KrF sier imidlertid til VG at de ikke vil kommentere mistillitsforslaget fra Rødt onsdag.

Moxnes bekreftet mistillitsforslaget først overfor NRK .

– Justisministerens anklage viser at hun ikke har tillit til Stortingets flertall. Stortinget kan etter vårt syn ikke ha tillit til en sånn statsråd. Hvis de andre opposisjonspartiene deler denne vurderinga, så håper jeg de stemmer for mistillitsforslaget, kommenterer Moxnes til VG.

– Vi vil fremme dette mistillitsforslaget så snart som mulig. Det vil overraske meg dersom flertallet på Stortinget har tillit til justisministeren, særlig i lys av de skarpe reaksjonene som Facebook-posten hennes har skapt, sier han til NTB.

På sin egen Facebook-side skriver Moxnes at Stortinget ikke kan akseptere en justisminister som anklager Stortingets flertall for å sette hensynet til terrorister fremfor hensynet til nasjonens sikkerhet.

– Men dette er justisminister Listhaugs anklage mot Arbeiderpartiet og Stortingets flertall, fremsatt med den begrunnelse at flertallet ikke deler Fremskrittspartiets syn på alle detaljer vedrørende rettssikkerhet og terrorbekjempelse, skriver Rødt-lederen, og legger til:

– Justisministerens anklage er usann. Hadde den vært sann, ville den også rammet Fremskrittspartiet. For mulla Krekar er i landet, selv om Frp har vært i regjering siden 2013.

Usikkert hva Ap vil gjøre

De siste dagene har det stormet rundt landets nye justisminister, etter at hun la ut et bilde på Facebook av væpnede menn og skrev «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Både opposisjonen på Stortinget, overlevende etter terrorangrepene 22. juli 2011 og Høyre-medlemmer har reagert.

Flere politikere har også krevd en beklagelse fra justisministeren, blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide.

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ble spurt om partiet vil støtte eller selv fremme et mistillitsforslag mot Listhaug, svarte han følgende:

– På et mellommenneskelig nivå vil de fleste si at de ikke har tillit til denne personens meninger, men Ap har ikke tatt en beslutning om å reise mistillitsforslag. Inntil videre er det en avklaring fra Erna Solberg vi ber om.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Støre onsdag.

Sylvi Listhaug ønsker heller ikke å kommentere saken i dag, informerer hun via rådgiver Espen Teigen.

I en tale til Arbeiderpartiets landsstyre tirsdag sa Støre at Norge i tiden etter 22.-juli-terroren sto sammen om å ta vare på dem som ble rammet, og om å bekjempe terrorhandlinger og hatet som «drapene på våre ungdommer sprang ut av».

– I dag har vi en regjering som rokker ved dette, hevdet Ap-lederen.

Har ikke beklaget

Erna Solberg har sendt flere sitater til VG de siste to dagene hvor hun har sagt at Listhaug gikk over grensen – men statsministeren har ikke villet besvare spørsmålet om en beklagelse eller sletting.

Listhaug skrev på sin Facebook-side tirsdag kveld at det aldri var i hennes tanker at innlegget kunne kobles til Utøya, men hun har ikke beklaget innlegget.

Onsdag ettermiddag slettet imidlertid hun det omdiskuterte innlegget på Facebook. Grunnen er at de som har rettighetene til bildet i Norge har gitt beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje, opplyser hun selv.

Leder Mani Hussaini i AUF, mener slettingen av bildet bare er enda mer provoserende.

– Justisministeren sletter bildet på grunn av rettighetene til bildet, som hun ikke har kjøpt. Hun har ikke beklaget, ikke gått tilbake på innholdet, ikke trukket tilbake noe av det hun har sagt, sier han til Dagbladet .

Også Karin Andersen i SV mener at saken snarere blir verre enn bedre når Listhaugs begrunnelse for å fjerne innlegget er hensynet til opphavsretten og ikke andre grunner.