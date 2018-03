SIER NEI: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) og flertallet i fylkestinget i Finnmark, sa som ventet nei til avtalen om sammenslåing med Troms torsdag. Bildet er fra fylkesårsmøtet i Ap, der partisekretær Kjersti Stenseng ((til venstre) var gjest. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Finnmark fylkesting sa nei til avtalen om sammenslåing - og ja til folkeavstemning

Publisert: 15.03.18 13:25 Oppdatert: 15.03.18 13:39

VADSØ/OSLO (VG) Fylkestinget i Finnmark sa nei til avtalen om sammenslåing med Troms torsdag.

Samtidig sier et flertall i fylkestinget ja til å arrangere en lokal folkeavstemning om sammenslåingen, som allerede er vedtatt av Stortinget. Flertallet består av fylkestingets dominerende parti, Arbeiderpartiet, samt Sp og SV. I tillegg gikk Frp inn for å støtte en folkeavstemning.

Vedtaket om folkeavstemning ble gjort mot kun fire stemmer. Fylkestinget krever også full stopp i sammenslåingsprosessen inntil folkeavstemningen er gjennomført. 21 stemte for å forkaste sammenslåingsavtalen. 11 for avtalen, viser de foreløpige stemmetallene.

Flere tilhengere av sammenslåingen uttalte seg også kritisk mot avtalen om sammenslåing i fylkestinget.

Trine Noodt fra regjeringspartiet Venstre, var kritisk til den fremforhandlede sammenslåingsavtalen:

– Vi har en ryggmargrefleks mot sentralisering. Slik det er lagt opp nå blir all ledelse i praksis lagt til Troms ø. Vi må fordele bedre administrativ og politisk ledelse mellom Tromsø og Vadsø, sa Noodt, som understreket at hun hadde kjempet mot Venstre sentralt mot sammenslåing. Men tapte.

– Nå er vi der at vi arrangerer en folkeavstemning, men hva gjør vi hvis den ikke får noen betydning, spurte Noodt.

Hun mener sammenslåing-løpet er kjørt, men at Finnmark nå må gjøre det beste ut av situasjonen.

Senterpartiets Kurt Wikan er tvertimot overbevist om at det ikke er for sent å snu.

– Jeg er glad og lykkelig i dag. Avtalen om sammenslåing blir sendt tilbake til departementet, sa Wikan.

Svein Iversen (KrF) beskrev at hovedmålet med sammenslåingen har vært en desentralisering av penger, oppgaver og folk fra statlig nivå.

– Vi forventer at en god del av disse arbeidsplassene kommer Finnmark til gode. KrF og Venstre fikk regjeringen med på å opprette et regionalt nivå fremfor å legge ned fylkeskommunene. Men vi har lokalt advart mot å lage regionkartet uten å fordele oppgaver først. Men vi lyktes ikke med å få gjennomslag sentralt i partiet for dette, beklaget Iversen.

Han sa at KrF likevel ville stille seg bak sammenslåingsavtalen, selv om den ikke var fullgod. KrF støttet Venstres forslag om en mer jevnbyrdig fordeling av ledelse og tjenester i et sammenslått fylke.

– Det er uansett et stort nederlag å overlate til kommunalminister Monica Mæland å dra prosessen videre, la Iversen til.

Fremskrittspartiets Jan Olaussen sa fra talerstolen at han ville støtte en folkeavstemning mot sammenslåing.

– Jeg håper resultatet av en slik folkeavstemning vil gi signaler til de folkevalgte på Stortinget. De må lytte til folket, sa Olaussen, som refset sin egen gruppeleder Claus Jørstad for å ha kalt en folkeavstemning for et populistisk utspill.

– I den grad det er populistisk å lytte til folket, ja da får vi heller være et populistisk parti, sa Olaussen.

Johnny Ingebrigtsen (SV) hadde merket seg resultatet av denne ukens meningsmåling blant Finnmarks innbyggere.

– Når 86 prosent av befolkningen her er mot sammenslåing, da må vi lytte til det, sa Ingebrigtsen.

Høyre stemte for avtalen om sammenslåing, og gruppeleder Jo Inge Hesjevik følte behov for.

– Jeg stemmer ja til sammenslåing fordi hele prosessen er forsinket. Alle de andre regionene som Stortinget har vedtatt, er godt i gang med sine prosesser. Denne treneringen som vi nå ser, tjener ikke Finnmark, sa Hesjevik.