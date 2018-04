TORDENTALE: Under en OSSE-konferanse i Wien 23. februar holdt Abid Raja (V) en tordentale om ekstremisme og integrering, hvor han også viste frem en video hvor Mohyeldeen Mohammad sier «Må Allah gjøre deg stum og døv». Foto: Helge Mikalsen/VG

Mohyeldeen Mohammad tiltalt for grove trusler mot Abid Raja

Publisert: 11.04.18 19:21 Oppdatert: 11.04.18 19:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-11T17:21:04Z

Den kjente islamisten Mohyldeen Mohammad er tiltalt for grove trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V), etter blant annet å ha kalt han en «skitten, frafallen muslim» som burde råtne i helvete.

– Derfor anmeldte jeg forholdet, forklarer stortingsrepresentanten til VG onsdag.

– Å motta trusler fra en radikal islamist, var uhyggelig og det har vært ekstremt belastende for meg og mine nærmeste, sier han.

Raja mottok grov utskjelling og hets via SMS etter at han i VG høsten 2016 advarte mot et forbud mot burka og nikab, samtidig som han innrømte at han har følt på vemmelse når han ser kvinner i plaggene .

«Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden», står det i en av meldingene Raja fikk fra Mohammad.

Nå har Riksadvokaten beordret tiltale mot islamisten Mohyeldeen Mohammad.

– Det er noe vi ser svært alvorlig på. Trusler mot stortingsrepresentanter kan hindre, eller forsøke å hindre, dem i å ta del i det offentlige ordskiftet. Det er også et angrep på demokratiet, slik vi ser det, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet til VG.

10 års strafferamme

Det er tatt ut tiltale på straffelovens paragraf 115 som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet:

«Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.»

– I en trusselsak vil den som fremsetter trusselen ha betydning. Når det gjelder Mohydeldeen Mohammad, så har han i flere år vært en sentral skikkelse i miljøet rundt Profetens Ummah , han har også vært fremmedkriger og har deltatt for Nusfafronten, som er Al Qaidas forlengede arm, sier statsadvokaten til VG.

Mohammad har tidligere også advart mot et 11. septemberangrep på norsk jord.

– «Den hunden»

I en video som ble lagt ut YouTube utdypet den profilerte Larvik-islamisten saken. Han sier i videoen at han har sendt SMS-er til to personer, hvorav en av dem er Venstre-politikeren.

– Når det gjelder de SMS-ene som er nevnt i mediene de siste dagene, så får de oppfatte det slik som de vil. Men jeg har kun ytret min mening i henhold til sharia, sier Mohammad i videoen.

Han fortsetter med å fortelle at ingen av de to personene har gjort ham noe personlig, men at begge har hånet hans religion, islam.

– Først sendte jeg den hunden, Abid Raja, meldingene fordi denne vantro forræderen har hånet islam og muslimer over lang tid. Og i den seneste tid har han hånet nikab og hijab, sier Mohammad videre.

– Denne Abid sier han får vemmelse, han blir kvalm, når han ser søsken i nikab eller hijab. Vel, Abid, vi muslimer får sannelig vemmelse hver eneste gang du åpner den stygge, skitne kjeften din. Må Allah gjøre deg stum og døv, sier Mohammad.

Mohammad ønsker ikke å kommentere saken til VG.

Ser frem til å forklare seg

Raja sier at han har mottatt trusler før, fra rasister og andre, men ikke fra et slikt radikalt miljø.

– Det var både SMS-er og video, en veldig direkte kontakt, sier Raja.

Rettssaken kommer antagelig opp i oktober og statsadvokaten har bedt om fem dager til rettsforhandlingene.

– Jeg er for at dette kan komme til å få en reaksjon. Dette er et forsøk på å true folk til taushet og det kan vi ikke ha noe av. Å forsøkte å true noen til taushet og kneble ytringsfriheten, er noe av det aller verste i et samfunn, sier Raja.

Raja forteller at han ser frem til å forklare seg når saken kommer opp.

– Jeg har bestemt meg for å ikke legge skjul på det politikere kan føle. Vi er vanlige mennesker. Jeg har meldt meg til å være folkevalgt politikere. Jeg har ikke stilt meg til disposisjon for dette, sier han.