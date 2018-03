FpU-medlemmer starter internt opprop etter metoo-sak

TAR OPPGJØR: Fylkesformann Martin Jonsterhaug mener moderpartiet ikke tar varslerne alvorlig nok. Foto: Privat

Flere FpU-medlemmer har meldt seg til et opprop mot Frps håndtering av metoo-saker. – Det er en skandale, sier fylkesformannen i Fpu Hordaland.

– Vi er misfornøyde med måten partiledelsen har håndtert seksuell trakassering på, og det er på tide å vise det, sier fylkesformann Martin Jonsterhaug i Hordaland FpU til VG.

Han har sammen med økonomiansvarlig Ingeborg Bjørnevik gått ut med et opprop mot Frps håndtering av metoo-saker. Så langt har 19 Fpu-politikere og en Frp-politiker meldt seg i oppropet, forteller de.

De vil ikke oppgi navnene på listen, men VG har snakket med flere som har meldt seg på oppropet. Se lengre ned i saken.

– Har et ansvar

– Dette er en reaksjon på den totale håndteringen til Fremskrittspartiet som man har sett i sak etter sak. Det er manglende vilje til å slå ned på seksuell trakassering, sier han og legger til:

– Partiledelsen og organisasjonsutvalget har et ansvar.

I går skrev VG at Frp har konkludert med at en sentral tillitsvalgt med posisjoner både i Frp og ungdomspartiet Fpu har brutt partiets etiske retningslinjer .

Konsekvensen for mannen ble en «kraftig advarsel», noe som har vakt reaksjoner fra flere som mener saken ikke har blitt håndtert alvorlig nok.

Helge André Njåstad, leder for Frps organisasjonsutvalg, sa til VG at det er på landsmøte til Fpu at de må ta stilling til om han får fortsette i vervene.

– Skandale

Bystyremedlem Mats Ramo i Trondheim Frp tok et krast oppgjør med eget parti i et leserinnlegg i Adresseavisen i går. Der kaller han håndteringen av saken en nasjonal tillitsvalgt får fortsette i sine verv, til tross for flere varsler mot seg, for en skandale .

– Ja, det er en skandale, mener Jonsterhaug og fortsetter:

– Dette handler om mye mer – det har skjedd i sak etter sak opp igjennom årene.

– Vi vil markere at det er mennesker i organisasjonen som tar dette alvorlig. Vi vil sette punktum, og fjerne all tvil.

– Urovekkende

– Vi har gitt organisasjonsutvalget en sjanse til å håndtere det internt, men at sånne saker ikke får konsekvenser er ikke greit, sier økonomiansvarlig Ingeborg Bjørnevik i Hordaland Fpu.

– Organisasjonsutvalget må selvfølgelig ta sin del av ansvaret, men vi ønsker ikke å bare peke på den enkeltsaken som har oppstått i det siste – dette er en kultur som har vart over tid, og det er urovekkende. Vi trenger en kulturendring.

FpU Sogn og Fjordane har meldt seg på oppropet.

– Frp må forandre måten de håndterer trakasserings-sakene sine på, sier Morten André Njåstad Nordanger, fylkesformann i Sogn og Fjordane FpU til VG.

– Helst behandles internt

Også Trøndelag FpU støtter oppropet.

Mats Henriksen Persøy, formann i FpU Trøndelag, sier han er sterkt uenig i at det er FpU-landsmøtet som skal ta stilling til om han har tillit i partiet.

– FpU har ikke samme innsyn i saken som organisasjonsutvalget. Vi vet kun det som kommer ut i media. Derfor må de ta ansvar, sier han, og forteller at han helst skulle sett at dette ble håndtert internt.

Han sikter direkte til Ramo sitt oppgjør og mener at det er trygt å være en ung jente på Frp- og FpU-arrangement.

– Min helhetlig inntrykk er at det er trygt for 17-år gamle jenter å delta på både FpU- og FrP-arrangementer, og det har blitt tryggere etter metoo-kampanjen.

– Ikke opplevd en ukultur

Formannen for Buskerud FpU, Thomas Emil Andersen Klingen, sier han ikke vil melde seg på oppropet og har ikke opplevd en ukultur i ungdomspartiet.

– Jeg mener at det er trygt for alle å være medlem i FPU, sier han til VG.

Heller ikke FpUs fylkeslag i Agder stiller seg bak oppropet.

– Sakene organisasjonsutvalget behandler er vanskelige. Jeg ser fram til å diskutere i interne fora hvordan utvalget kan forbedre arbeidet sitt, ikke i VG, skriver Andreas Ingebretsen, formannen i FpU Agder, i en sms til VG.

Statssekretær Petter Kvinge Tvedt sier på vegne av Siv Jensen at hun ikke vil kommentere saken, og henviser til leder for Frps organisasjonsutvalg, Helge André Njåstad.

Njåstad ikke har besvart VGs henvendelser tirsdag kveld, men til BT har han uttalt at han ikke mener det er ansvarsfraskrivelse.

– Vi har fattet en avgjørelse, gitt en advarsel, men fant ikke grunn til å straffe eller ekskludere vedkommende. Det handler ikke om å skyve ansvaret over på dem, sier Njåstad til avisen og sier at debatten må tas internt. Han forteller BT at han ikke har sansen for oppropet.

– De kjenner ikke til helheten. Dette er komplekse saker med masse informasjon, sier han.

– Har avvist innholdet

– Det er viktig for meg å påpeke at jeg har hatt en annen opplevelse av de faktiske forhold enn hva varslerne har hatt. Jeg har avvist innholdet i flere av dem. Det er også noe jeg har formidler til organisasjonsutvalget, skrev mannen som fikk varslene mot seg i en SMS til VG i går.

I går sa Helge André Njåstad, leder for Frps organisasjonsutvalg følgende til VG:

– Terskelen for å frata medlemskap er veldig høy. Det er jo landsmøte i FpU snart, så der tar de stilling til om han får fortsette i verv. Men vi valgte ikke å frata ham noen verv.

