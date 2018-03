KONKURRANSE: Her er alle deltakerne i Coslay-konkurransen samlet etter å ha vært på scenen etter tur. Foto: Thomas Andreassen/VG

Bruker hundrevis av timer på å kle seg opp som spillfigurer

Publisert: 31.03.18 08:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-31T06:05:45Z

HAMAR (VG) Det ligger uker og måneder bak kostymene som ble vist fram under den såkalte Cosplay-konkurransen på The Gathering i påsken.

– Jeg startet for fire måneder siden. Dette er mitt aller første kostyme. Jeg har vel brukt rundt 200–300 timer og rundt 3000 kroner på det, forteller Louise Andersen.

Hun er for anledningen kledd ut som dragen Synder i spillet Legend of Spyro. I kostymer har det gått med alt fra madrass til yogamatter. Den rosa halen svaier bak henne når hun beveger seg.

Cosplay har sin opprinnelse på såkalte conventions i Japan og USA, hvor man kler seg opp som karakterer fra spill-, tegneserie- og film-verdenen. På Norges største datatreff, The Gathering, er alt fra spillfigurer fra League of Legends, Batman og Doctor Who representert.

Konferansier under showet er Tine Marie Riis som er annerkjent som Norges beste cosplayer, og lever av kunsten.















1 av 6 Thomas Andreassen

Brukte en måned på å lage sverd

Et av kriteriene for å være med på The Gatherings Cosplay-konkurranse er at kostymet skal være laget av cosplayeren selv. Det er imidlertid ikke noe kriterie å kle seg ut som en karakter med samme kjønn, og Vegard Borge har valgt å portrettere den kvinnelige karakteren Riven fra League of Legends.

Han setter sitt gigantiske, lysende sverd i bakken.

– Det veier 7 kilo, forteller han stolt.

Det har han brukt en måned på å lage. Like lang tid som resten av kostymet. Han forteller at det ikke var mulig å få tak i akkurat denne utgaven av karakteren i spillet, så da laget han likeså godt kostymet og kledde seg ut som krigeren i virkeligheten.

3000 kroner har det kostet med materialer til kostymet.

Brukte sløydrommet

Når Julian Larsen inntar scenen er det med et brøl. Du trenger ikke å være påmeldt The Gathering for å forstå hvem han skal forestille. De aller fleste har kjennskap til Batman.

– Jeg har aldri cosplayet før, men jeg har alltid likt Batman. Jeg tenkte som Pippi, det har jeg aldri gjort før, så det får jeg helt sikkert til!

Han forteller at han totalt har laget fire Batman-kostymer, men at han tidligere kun har brukt dem på Halloween. Også denne varianten blir han nok å se med 31. oktober i år.

– Jeg jobber som sløydlærer, så jeg har fått god nytte at utstyret på skolen til å lage kostymet, avslører han.

I konkurransen deles det ut flere priser, blant annet for beste innlevelse og beste håndverk. Og den kanskje høyest hengende prisen er publikumsprisen som blir avgjørt natt til søndag.

Denne artikkelen handler om Kostymer