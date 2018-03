Sjekk den påskehøna!

Med snø og vannbasert maling har familien Sollihaug klekket ut årets påskedekorasjon. – Dette er den største vi har laget. En monsterhøne, sier Ragnar Sollihaug (66).

Den noe uvanlige påskepynten har blitt et populært fotoobjekt. Mange stopper og tar bilde av den knallgule hønsefuglen som ruger på snøen i et hyttefelt på Sjusjøen øst for Lillehammer.

– Dette er veldig moro. Det blir litt trafikk med folk som går forbi, og barna koser seg veldig, forteller Sollihaug, som hadde med tre av barnebarna på det noe uortodokse påskeverkstedet lørdag.

– Blir det noe verping på påskehøna, Sollihaug?

– Barnebarnas påskeegg graves inn i bakenden der hvor eggene kommer ut. Så må de gå dit å hente dem. Det er moro vet du, klukkler Sollihaug.

Byggmesteren fra Elingård utenfor Fredrikstad forteller at han har bygd hus i 50 år. Påskehøner har han laget i 8-10 år.

– Jeg liker å bygge og forme, jeg synes det er moro, sier Sollihaug.

Kunstnerisk utforming

Hytteeieren hadde sett noen snøhøner da han satt i gang. I år brukte Ragnar og familien syv timer totalt lørdag på å lage årets variant. Den er fem meter lang og tre meter høy. For å gjøre den påskegul bruker han vannbasert maling.

– Jeg blander én del maling og tre deler vann. Så bruker jeg trykkflaske og sprøyter det på. Det henger på i hele påsken. Men på slutten av påsken må vi fikse litt på den for å holde den fin og strøken, forteller Sollihaug.

Nebb og hanekam er klipt ut av sitteunderlag. Det årvåkne blikket skapes av poteter som hules ut og fylles med biter av rosenkål.

Iglo-metode

Og hvordan konstruerer man så selve kroppen til påskens prydfugl? Datteren Maria Sollihaug (37), som er lærer, forklarer på pedagogisk vis:

– Vi bruker samme metode som når du lager iglo. Vi sager ut blokker av snøen og stabler som legoklosser. Vi sparkler og limer med kram snø. Når hele høna er stablet opp, sages og formes den. Vi bruker ikke vann i det hele tatt. Men man er avhengig av nattefrost og varmegrader på dagtid. Til slutt sprayes hele figuren, forteller Maria.

Av verktøy trengs sag til å sage ut blokkene, og til å sage ut formen på høna.

– Spade brukes til å løfte ut snøblokkene. Ellers er det stige for å rekke opp. Hendene er kanskje det viktigste verktøyet, utdyper Maria.

Til årets påskehøne på Sjusjøen var det uansett nok snø. Men det hvite underlaget gir ikke bare glede. Denne påsken er det varslet betydelig skredfare over nesten hele landet .

