SYKDOMSUTBRUDD: Det ble tirsdag satt i gang tiltak på MS «Trollfjord», her til kai i Svolvær i 2016, etter at flere personer ble rammet av omgangssyke. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Sykdomsutbrudd på MS «Trollfjord»

Publisert: 04.04.18 20:08

Flere personer ombord på MS «Trollfjord» har blitt rammet av omgangssyke, ifølge Hurtigruten.

– Det er noen tilfeller av omgangssyke på «Trollfjord». Det er ikke bekreftet at dette er Norovirus, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten til VG.

Nord24 meldte onsdag kveld at minst 20 passasjerer skal være rammet. Skipet befinner seg i Finnmark og var ved 19.30-tiden på vei til Mehamn på nordgående rute.

Fakta Fakta om norovirusinfeksjon * En magetarminfeksjon forårsaket av nororvirus. * Det tar 12–48 timer fra smitte til sykdom. * Symptomene varer fra ett til tre døgn og er akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré. Mange opplever også influensalignende symptomer som feber, muskel- og leddverk og hodepine. * Viruset er ekstremt infeksiøst: Det er høy sannsynlighet for å bli syk dersom du smittes. * Sykdommen opptrer vanligvis som utbrudd, ofte i omgivelser der folk er i nær kontakt med hverandre, som helseinstitusjoner, barnehager, cruiseskip, militærforlegninger og hoteller. * Utbrudd forekommer hyppigst om vinteren (Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk Helseinformatikk)

Knoph sier det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mange som er rammet.

– Det er ikke bare for et sjømannskap å stille en diagnose, og når folk blir syke, er det vanlig å søke til lugaren sin, sier han.

Han opplyser at rutiner for å bekjempe smitte er iverksatt på hurtigruteskipet i dag.

– Vi er, som alle andre hoteller, skoler, busstasjoner og campingplasser forberedt på at slik beklageligvis kan skje når mange mennesker bor på et begrenset område. Når det skjer, har vi gode rutiner for å hindre videre smitte. Det viktigste vi kan gjøre er å rengjøre grundig og desinfisere områder med særlig mye trafikk. Det har vi gjort i dag på Trollfjord, sier Knoph.

Det er ikke meldt om lignende sykdomsutbrudd på andre hurtigruteskip.

I påsken ble titalls personer rammet av magesjau på flere steder i fjellheimen, deriblant på Hardangervidda, hvor noroviruset ble antatt å være årsaken .

Ifølge Sykepleien skaper viruset nå trøbbel på sykehus og sykehjem.

– Det er mange utbrudd som varsles nå, sier Hanne-Merete Eriksen, avdelingsdirektør i avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet til bladet.

Så langt i 2018 er det meldt om totalt 518 syke personer etter 29 utbrudd av viruset på sykehjem og ti på sykehus, ifølge Sykepleien.

