Tunnelulykken i Oslo: – Så mye som 40 centimeter avstand påfører alvorlig skade

Politiet vet fortsatt ikke hvorfor de tre ungdommene var i togtunnelen på Filipstad søndag. Høyspentledningene de har kommet i kontakt med fører 15.000 volt spenning, og kan påføre alvorlig skade selv på avstand.

Publisert: 25.02.19 18:55







En gutt født i 2003 mistet livet da han fikk strøm i seg under søndagens ulykke på Filipstad i Oslo.

To jevnaldrende – en jente og en gutt – ligger på Haukeland sykehus i Bergen med kritiske skader.

Begge guttene gikk på Ruseløkka skole i Oslo, mens jenta kommer fra Drammen.

Pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR sier til VG at høyspentledningene som går 5,5 meter over bakken er såkalte kontaktledninger som togene henter strøm fra, og at de har 15.000 volt spenning.

– Man trenger ikke være borti, bare i nærheten. Så mye som 40 centimeter avstand holder til å påføre alvorlig skade, sier han.

Han sier at denne typen ledninger alltid er aktive, og at man må regne med at den alltid er på.

Området som de tre ungdommene tok seg inn i er et togparkeringsområde, og det sto søndag to gamle togsett av typen 69, parkert inne i tunnelen, opplyser Skarpen til VG.

Seksjonsleder Rune Skjold ved økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt sier til VG mandag kveld at politiet fremdeles jobber med å få klarhet i hendelsesforløpet.

– Vi har vært på stedet sammen med direktoratet for sikkerhet og beredskap i dag. Vi har sett på om området er godt nok sikret, og vi vil få en konklusjon tilbake fra dem. Så langt er det ikke noe som tyder på at det foreligger noe kritikkverdig der, sier han.

Fem høyspentulykker Fem høyspentulykker Iberegnet søndagens ulykke, har det siden 2000 skjedd fem høyspentulykker med såkalte «tredjepersoner» (ikke ansatte/passasjerer), opplyser kommunikasjonssjef i Bane NOR, Kjell Bakken, til VG. I disse ulykkene har tre mennesker omkommet og fire blitt hardt skadet: Filipstad driftsbanegård 2002 (en omkommet)

Lodalen driftsbanegård 2009 (en hardt skadet)

Fetsundbrua 2015 (en hardt skadet)

Moelv 2016 (en omkommet)

Filipstad 2019 (en omkommet – to hardt skadet) I 2018 ble det innmeldt totalt 1958 hendelser til Bane NOR som omhandlet at uvedkommende oppholdt seg i og ved spor. Vis mer vg-expand-down

Han sier det ikke har vært endring i statusen til de to skadde tenåringene, og at politiet ikke har fått anledning til å snakke med dem.

– Vi ønsker å snakke med de involverte hvis det lar seg gjøre etter hvert, sier han.

Oppfordrer vitner til å ta kontakt

Han oppfordrer mulige vitner til å ta kontakt:

– Hvis noen der ute har kjennskap til hvorfor de var i tunnelen oppfordrer vi dem til å ta kontakt, sier Skjold.

Ifølge politiet skjedde ulykken på et sidespor som primært brukes til å snu tog.

De to skadede som ble funnet først var mulige å snakke med og det var de som fortalte politiet at det også var en tredje person i tunnelen, opplyste politiet søndag.

– Hvis du er på bakkeplan, så er det ingen deler av anlegget som er forbundet med risiko for strømgjennomgang. Derfor har vi grunn til å tro at tenåringene har vært i kontakt med kjøreledningen, som er omtrent 5,5 meter over bakkeplan, sa pressevakt Harry Korslund i Bane NOR til VG mandag formiddag.

I november 2002 mistet en 17 år gammel gutt livet etter å ha kommet i kontakt med en kjøreledning over et tog i det samme området. I

Ifølge politiet klatret tenåringen da opp på et parkert lokaltog inne på et avstengt område for å tagge.

– Brutalt og vondt

Rektor Merete Hansen ved Ruseløkka skole, hvor både gutten som omkom gikk på skole, og også en av dem som er kritisk skadet er elev, sier til VG mandag ettermiddag at skolen er i sorg, og at skoleledelsen mandag morgen møtte kriseteam og kontaktlærere:

– Vi fikk beskjed sent i går kveld om at to av våre elever som går på 10.-trinn er involvert. Det var en ufattelig trist beskjed. Det har vært en tung og vanskelig dag, sier Hansen.

SKOLE I SORG: Gutten som omkom gikk på Ruseløkka skole i Oslo. Det gjorde også den andre gutten som er kritisk skadet. Rektor Merete Hansen sier til VG at skolen vil arrangere en minnestund tirsdag. Foto: Trond Solberg

Hun forteller at skolen vil arrangere minnestund for klassetrinnet til den omkomne tirsdag, og at de etter det vil forsøke å etablere en så vanlig skolehverdag som mulig.

– Vi blir veldig glade i elevene våre, og er sammen med de hver dag fra de starter her i 8.-trinn som små barn og utvikler seg til flotte unge voksne. Så når en av dem blir brått revet bort er det brutalt og vondt, sier Hansen.