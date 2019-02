GIGAPROSJEKT: Samferdselsminister Jon Georg Dale feiret her et gjennombrudd i boringen av Follotunnelen i september i fjor. Han vil ikke gi noen lovnader for nye tog til Østfoldbanen i statsbudsjettet til høsten. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Kan ikke garantere nye tog til Østfoldbanen

Det haster med å bestille ny tog til Østfoldbanen, advarer fagetatene. Men regjeringen vil ikke garantere for noen ny bestilling i år.

VG skrev tirsdag at det mangler en vesentlig del for å bedre pendlerforholdene mellom Oslo og Ski når Follobanen åpner i 2022: Selve togene.

Både Norske Tog og Jernbanedirektoratet understreker at det haster å få bestilt nye tog til strekningen. Pendlerne står i dag som sild i tønne mellom Ski og Oslo.

Men samferdselsministeren kan hverken love eller garantere at bestillingen skjer i år.

– Svaret har jeg ikke nå

Norges største samferdselsprosjekt noensinne, Follobanen, skal løse opp i pendlerfloken mellom Oslo og Ski. 30 milliarder koster den nye direktestrekningen som skal avlaste alle de sterkt trafikkerte stasjonene på den gamle Østfoldbanen. Da blir det plass til flere lokaltog der.

Men de er ikke bestilt.

Norske tog påpeker at beslutningen om anskaffelse må tas i år hvis togene skal være på plass til 2023 eller 2024.

Follobanen åpner i 2022.

På spørsmål om han kan garantere for og love en togbestilling i år, ja eller nei, svarer han:

– Det endelige budsjettet for 2020 blir behandlet når vi legger det frem. Og det betyr at det endelige svaret på hvordan vi løser behovet for mer tog, det har ikke jeg nå. Men det kommer vi til å ha, for vi kommer til å ha tog til å gå på Follobanen når Follobanen åpner, sier Jon Georg Dale til VG.

Dårlig tid og utdaterte tog

Det er tog til å gå på den nye Follobanen, når den åpner. Men utfordringen er altså den gamle linjen, som Follobanen blir bygd for å avlaste. Det er der det mangler en bestilling.

Tross dette sier samferdselsministeren at han har tro på en løsning.

– Når vi tross alt har investert opptil 30 milliarder kroner der for å få togtilbudet til å fungere, kommer vi til å ha tog på togskinnene, sier samferdselsministeren.

Utfordringene er følgende:

Dårlig tid: Østfoldbanen skal få bedre tilbud når Follobanen åpner i 2022, om tre år. Men det tar ifølge Norske Tog vanligvis fire år å få levert nye tog.

OVERBELASTET: I dag går det trått på den gamle Østfoldbanen mellom Oslo og Ski. Togene som egentlig kunne kjørt raskere til Moss, Mysen og Halden, blir stående og stange bak lokaltogene til Ski som skal stoppe på alle stasjoner. Follobanen skal løse opp i det. Foto: Frode Hansen / VG

Utdaterte tog: Jernbanedirektoratet mener de kan klare å få til flere avganger i 2022 selv om de ikke har noen nye tog. De vil da bruke gamle tog fra andre steder av landet. En joker er dog at dagens tog blir utdatert allerede i 2023, når det nye signalsystemet kommer.

For lange tog: Hvis nye tog ikke har kommet til 2023, må de eventuelt flytte nye tog fra andre steder av landet til Østfoldbanen. Men de nye togene vi har i dag er egentlig er for lange for mange av stasjonene.

