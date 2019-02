VIL INN: Ifølge VGs kilder vil Her er Giske på årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti 8. februar. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Kvinneopprør mot Giske: – Han skader partiet

Aps kvinnepolitiske leder i Rogaland går ut og ber Trond Giske droppe maktkampen han har startet for å bli nestleder i Trøndelag Ap. Og får støtte fra Hordaland, Troms og Finnmark.

– Jeg hadde ønsket at Trond Giske selv så at han skader partiet vårt med det han gjør nå, sier Siv-Len Strandskog til VG.

Klokken 9.30 onsdag formiddag møtes valgkomiteen i Trøndelag Ap for å forsøke å bli enige om omstridte Trond Giske skal innstilles som ny nestleder i partiets største fylkeslag.

De kvinnepolitiske lederne i Rogaland, Troms, Hordaland og Finnmark mener alle at det er for tidlig for et nytt toppverv.

– Det beste for Trond Giske og partiet hadde vært at det var ro en stund til. Dette ripper opp i ganske ferske sår. Både for partiet, men også for dem som ble trakassert: kvinnene, sier Strandskog i Rogaland.

– Jeg tenker på varslerne. Og jeg tror det er uklokt å ta ham inn i varmen igjen så tidlig med tanke på valget. Jeg tror mange velgere vil reagere på at han er på lista igjen, sier Lene Pilskog, kvinnepolitisk leder i Hordaland.

VG har også kontaktet kvinnenettverkets leder og sentralstyremedlem i Ap, Anniken Huitfeldt, og spurt om hun er enig eller uenig med sine egne kvinnenettverksledere. Huitfeldt har ikke besvart VGs henvendelse.

Om Giske-comeback: Rart, uklokt, for tidlig

Fylkeslederen i Oslo var tirsdag ute og ba Trøndelag Ap tenke seg nøye om. Til Aftenposten sa Frode Jacobsen at å ta Giske inn nå sender feil signaler til partiet og alle utad.

– Jeg støtter lederen i Oslo Ap. Det er uklokt å ta på seg et verv for tidlig, både for varslere og partiet, sier kvinnepolitisk leder i Finnmark, Wenche Pedersen.

Bakgrunn: Trond Giske måtte i januar 2018 trekke seg som nestleder for Ap nasjonalt etter at en rekke kvinner varslet om seksuell trakassering fra den tidligere statsråden. Partiledelsen i Ap konkluderte til slutt med at Giske i fem av sakene hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har bestridt flere av sakene.

– Dette er et anliggende for Trøndelag Arbeiderparti. Det er deres sak, men jeg er enig med Frode i Oslo. Det er rart at denne diskusjonen kommer nå, bare ett år etter at han i flere saker har brutt retningslinjene våre mot seksuell trakassering, sier Strandskog i Rogaland.

MÅTTE UT: Trond Giske måtte i fjor ut av ledelsen i Arbeiderpartiet på grunn av varslene om seksuell trakassering. Igjen sitter leder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

VG vet at forslaget om å ta Giske inn som nestleder i Trøndelag ble møtt med skarpe protester under mandagens møte i valgkomiteen. Kildene sier det er lite trolig at komiteen vil klare å samle seg om en enighet om Giske som ny nestleder i fylket.

– Jeg mener personlig at det er for tidlig. Jeg håper de lander på noe vi alle kan være komfortabel med, påpeker Tonje Randisdatter Tunstad, kvinnepolitisk leder i Troms.

– Skaper uro i partiet

Strandskog i Rogaland sier det var betryggende for «oss som er kvinner i partiet» at Ap-ledelsen i januar avslo Giskes ønske om å få varslersakene behandlet på nytt.

– Å få et verv i Ap er ikke en rettighet man har, men en tillit man må jobbe for å fortjene. Det som skjer nå skaper uro i partiet og gjør at det blir stilt spørsmål om hvordan Ap er i stand til å håndtere varslingssaker, sier Strandskog.

TILBAKE: Etter stormen rundt varslingssakene holdte Trond Giske sine første store politiske taler i Trøndelag. Her holder han 1. mai-tale i Verdal. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

VG har også vært i kontakt med de kvinnepolitiske lederne i Østfold, Hedmark og Oppland. Ingen av dem ønsker å kommentere om det er for tidlig å ta Giske inn i varmen igjen. Det vil heller ikke den kvinnepolitiske lederen i Trøndelag, Marit Bjerkås, svare på.

Hun sier at folk i andre fylkespartier får mene hva de vil, men at hun selv ikke ville lagt seg opp i nominasjonsprosesser i andre fylker.

– Jeg har tillit til at nominasjonskomiteen i Trøndelag gjør en jobb for Trøndelag. Så skal vi ha et årsmøte som skal diskutere det komiteen legger frem, sier Bjerkås.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med Trond Giske selv.