KOMITÉLEDER: Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, her på vei inn til møtet på Folkets Hus i Trondheim i valgkomiteen i Trøndelag Ap. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Gir opp Giskes nestlederkamp i Trøndelag

FOLKETS HUS I TRONDHEIM (VG) Trond Giskes allierte innser at han ikke har nok støtte i Trøndelag Ap til å bli valgt som nestleder i partiets største fylkeslag. Nå står kampen om en fremskutt styreplass.

VG vet at Trond Giskes nære støttespiller og leder av valgkomiteen, Jorodd Asphjell, i det pågående møtet i valgkomiteen gir opp å få Giske valgt som fylkets nestleder.

Etter at VG mandag fortalte at Giske og hans støttespillere skal ha jobbet for å få ham valgt som nestleder, har forslaget møtt kraftig motstand både i og utenfor Trøndelag Ap.

Onsdag formiddag fortalte VG også at fylkesleder Per Olav Hopsø og nestleder May Britt Lagesen overfor valgkomiteen har gitt klar beskjed om at de ikke ønsker Giske inn i fylkespartiets øverste ledelse.

I valgkomiteen har dette blitt oppfattet som et ultimatum.

I det nye forslaget fra Asphjell er Giske nå strøket som nestlederkandidat. I stedet foreslår Asphjell at Giske skal tre inn i fylkespartiets ledelse, som medlem av arbeidsutvalget i fylkesstyret.

I tillegg foreslår Asphjell at Giske skal være vara for fylkesleder Per Olav Hopsø til Aps landsstyre. Landsstyret i Ap er partiets høyeste organ mellom landsmøtene.

I dag har Trøndelag kun to plasser i landsstyret, men VG kjenner til at partisekretær Kjersti Stenseng er innstilt på å foreslå at det antallet økes til fire plasser. Årsaken er sammenslåingen av det tidligere Nord- og Sør-Trøndelag.

MØTET I GANG: Her er valgkomiteen samlet på møterommet. På skjermen er komitémedlem Inger-Marit Eira-Åhren med på videosamtale. Foto: HELGE MIKALSEN

Med fire plasser vil forslaget til Asphjell bety at Trond Giske vil bli fast medlem av landsstyret, og dermed få rett til å tale, fremme forslag og votere på møtene der.

Alle personvalgene i Trøndelag Ap avgjøres på fylkets årsmøte, som avholdes neste helg.