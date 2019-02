DEKKENE SYNLIGE: Både for- og akterdekk er nå synlig over vann på KNM «Helge Ingstad». Foto: NRK/ POOL / NRK

KNM «Helge Ingstad»: Flyttes bort fra havdønning – slepes til Hanøytangen

Havdønningene blir for truende – og hele løfteoperasjonen av KNM «Helge Ingstad flyttes nå til smulere farvann ved Hanøytangen på Askøy.

Dette opplyser heveledelsen i en pressemelding nå klokken 0915.

BOA og Forsvarsmateriell har i dag besluttet å endre stedet for heving av fregatten KNM «Helge Ingstad». Årsaken er at det ventes store dønninger på havaristedet, noe som gjør opprinnelig hevingsplan for risikabel, heter det i pressemeldingen.

Kan ta 24 timer

I utgangspunktet skulle fregatten dreneres og heves på havaristedet, før transport til Haakonsvern. Nå flyttes KNM «Helge Ingstad» til Hanøytangen på vestsiden av Askøy – cirka 15 nautiske mil sørøst for havaristedet. Der er det ventet roligere vær og mindre bølger.

Uten en fregatt hengende i kranene tar det omlag tre timer for kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz» å flytte seg de omlag 15 nautiske milene fra havaristedet til Hanøytangen. Sammenkoblet og med fregatten hengende i kjettinger, vil slepet kunne da 24 timer.

Dekkene synlige

For første gang på nesten fire måneder er både for- og akterdekk på den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» over vann.

I løpet av kvelden og natten er slagsiden rettet opp, og den møysommelige hevningen har startet. Hevingen skjer nå svært sakte, og i løpet av den siste timen er det ikke mulig å se endringer i hvor høyt skipet ligger i sjøen.

Det er planlagt at dette skal gå sakte, fordi det skal pumpes og dreneres ut flere tusen tonn sjøvann fra skipet.

Dokumenterer alt på video

Forsvarsmeteriell skriver i en pressemdling onsdag at personell fra Marinen i morges gikk om bord på fregatten for å starte jobben med å pumpe vann ut av fartøyet. Personellet arbeider både på dekk og inne i fregatten –blant annet er det nødvendig å åpne dører og skott inne i fartøyet for å få pumpet ut nok vann. Personellet er også utstyrt med GoPro-kameraer som skal dokumentere hvordan det ser ut om bord. Materialet skal deretter overleveres politiet og Havarikommisjonen.

Stor havdønning i nord

– Værmeldinger antyder fortsatt dønninger på onsdag, noe som fortsatt skaper usikkerhet. Det er også stor bekymring for et værsenter som beveger seg fra Island mot Nordland og Trøndelag. Dette været kan føre med seg en del svell i Hjeltefjorden, som igjen kan påvirke hevingsoperasjonen, var budskapet i en oppdatering på Forsvarets sider tirsdag kveld.

Meteorolog Isak Slettebø i StormGeo bekrefter økt havdønning i dag:

– Vi har målinger ute i havet, som viser at bølgehøyden øker nå onsdag. Årsaken er stormsenteret som er kommet inn mot Nordland, og som nå gir stiv kuling inn mot kysten, og liten storm ute i havet. Det er ganske vanlig at slike stormsentre dirigerer havdønning langt utenfor området hvor det blåser.

Enorm energi

Han sier at det ikke er snakk om spesielt store bølger utenfor Vestlandet:

– I havet utenfor Nordland har vi en signifikant bølgehøyde på ti meter, som er mye. Men utenfor Vestlandet snakker vi om 2–3 meter, kanskje mindre.

Han peker på at det ikke er bølge høyden i seg selv som er problematisk:

– Det er lengden på bølgene. De kan være 15–200 meter lange og dermed har enorm energi selv om de bare er en meter høye. De kan løfte store skip – og lektere, forklarer han.

Værvinduet skrumper

Et nokså utbredt, men bare middels kraftig lavtrykk er påvei mot Sør-Norge fra vest i helgen, og det vingler litt i prognosene. Mandag så det ut til at det først kom søndag, mens dagens prognoser tilsier at det kommer lørdag. Det betyr at værvinduet i så fall krymper – og at KNM «Helge Ingstad» bør være trygt hevet og plassert på senkedokk i god tid før dette.