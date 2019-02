MIDLERTIDIG STENGT: Flyplassen i Alta er midlertidig stengt for innkommende trafikk på grunn av en bombetrussel. Foto: VG-tipser

Bombetrussel mot Norwegian-fly i Alta

Politiet undersøker onsdag formiddag et Norwegian-fly som har landet i Alta, etter at det kom inn en bombetrussel via flyets chattetjeneste.

Trusselen kom fra en person som påsto at han var om bord på flyet og hadde en bombe med seg.

Politiet undersøker nå flyet for eventuelle bombegjenstander. Passasjerene er bedt om å ikke ta med seg håndbagasjen når de skal tas ut av flyet.

All innkommende flytrafikk på Alta flyplass er foreløpig stanset, opplyser kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor VG. Ifølge Avinor sine hjemmesider hadde flyet avreise fra Gardermoen klokken 09.59.

VG har snakket med passasjerer om bord på flyet.

– Det siste vi hørte var at de planlegger å tømme flyet for passasjerer om ti minutter, sier passasjer Kevin Gonaseelan til VG klokken 12.50.

IKKE EVAKUERT: Passasjerene har blitt bedt om å vente inne i flyet. Foto: Kevin Gonaseelan

– Svært alvorlig

Bombetrusselen kom inn rundt klokken 10.30, og politiet i Finnmark ble varslet om hendelsen en halvtime senere. Alle tilgjengelige ressurser ble sendt til Alta Flyplass, hvor flyet landet rett før klokken 12.00.

– Politiet ser svært alvorlig på hendelsen. Det er opprettet sak og politiet har satt i gang arbeidet med å finne ut hvem som står bak trusselen, sier operasjonsleder Stein Kristian Hansen. Flyet er parkert på en sikker sone.

Skal undersøke passasjerene

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian bekrefter at de har mottatt en trussel.

– Sikkerheten har alltid høyeste prioritet, sier han til VG, og legger til at politiet har overtatt ansvaret for den videre aksjonen.

Siv Marie Hawor, som er passasjer på flyet, sier til VG at flykapteinen opplyste om en trussel mot flyet, like etter flyet landet.

– Vi fikk beskjed om at vi ikke fikk gå ut. Litt senere fikk vi beskjed om at flyet skal tømmes, og at alle passasjerene skulle undersøkes, sa Siv Marie Hawor til VG rett etter at flyet landet.

Ifølge Hawor er flyet parkert et stykke unna terminalen.

