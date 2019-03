Apple Inc. ut mot Frp-logoen: – Kan forveksles

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og tjenester. Kan blant annet bestå av navn, ord, logo eller figur. Du kan beskytte et varemerke mot etterligninger gjennom å søke om varemerkeregistrering hos Patentstyret. Viktigste fordeler:

Gir enerett til å bruke merket som kjennetegn for egne varer og/eller tjenester

Gir enerett til å bruke merket i kommersielt øyemed, for eksempel bruk av navnet på selve varen, på innpakningen, i reklame, på internett, i muntlig omtale eller på annen måte. Eneretten gjelder i hele Norge.

Eneretten varer i 10 år, og kan fornyes hvert 10. år et ubegrenset antall ganger.

Kilde: Patentstyret