UNDER SPERREGRENSEN: KrF-leder Knut Arild Hareide. her sammen med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad da KrF sonderte med regjeringspartiene etter valget i fjor høst. Foto: Trond Solberg, VG

VGs partibarometer: KrF faller under sperregrensen

Publisert: 08.02.18 23:21

INNENRIKS 2018-02-08T22:21:47Z

Velgerne svikter Kristelig Folkeparti og sender partiet under sperregrensen i VGs partibarometer for februar. Venstre, som valgte å gå i regjering i januar, øker sin oppslutning.

I partimålingen fra Respons Analyse faller KrF hardt fra 4,4 prosent oppslutning i januar til 3,6 prosent i februar. Fallet under sperregrensen ville ført til at stortingsgruppen krympet fra åtte til tre mandater.

Regjeringspartiene Venstre, Høyre og Frp ville fått rent flertall med knappest mulig margin dersom det var stortingsvalg i dag, selv om Ap går fram og Høyre tilbake etter katastrofemålingen j januar.

Venstre går fram med 0,4 prosent til 4,5 prosent på denne målingen.

Tapte valget

– KrF er ikke der vi skal være, sier partileder Knut Arild Hareide til VG:

– Vi har lagt et valgnederlag bak oss, og nå er vi inne i en strategiprosess som skal klargjøre vårt politiske prosjekt. Men vi har ikke vært gode nok til å få fram våre politiske seire de siste månedene, erkjenner han.

Hareide mener at KrF har oppnådd mye i månedene etter valget, men går langt i selvkritikken for at velgerne kanskje ikke har fått det med seg:

– Vi har fått flertall for et lærerløft sammen med regjeringspartiene, og vi har forsterket pleiepengeordningen. Men vi er åpenbart ikke flinke nok til å kommunisere vårt politiske budskap, legger Hareide til.

Bakgrunnstallene viser at KrF taper flest velgere til de tre store partiene Ap, Høyre og Frp.

Venstres fremgang forklarer han slik:

– Det er ikke overraskende at man får fremgang idet man går i regjering, sier Hareide.

Lettelse

I Ap er det en viss lettelse over at det brutale fallet synes å ha stanset opp, men Ap-nestleder Hadia Tajik er langt fra fornøyd.

– Dette er ikke et nivå Arbeiderpartiet er fornøyd med. Vi skal utvikle ny politikk blant annet for et trygt arbeidsliv og en mer rettferdig fordeling – og bygge oss opp igjen.

– Hvor målet er å nå 30 prosent?

– Vi setter ikke noe slikt tallmål, sier Ap-nestlederen.