TELEFONTRAFIKK: Politiet mener de kan snevre inn tidspunktet for når Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 31. oktober. Foto: Jørgen Braastad/Privat

Familiemedlem ringte – skal ikke ha fått svar

Anne-Elisabeth Hagen snakket med ektemannen sin klokken 09.14, ifølge politiet. Kort tid senere skal et annet familiemedlem ha ringt til henne, får VG opplyst.

Publisert: 15.01.19 14:51 Oppdatert: 15.01.19 15:07

Mobiltelefontrafikk står sentralt i politiets etterforskning for å finne ut av hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen (68) .

68-åringen, som er gift med en av Norges rikeste menn, forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober .

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen ble bortført av en eller flere gjerningspersoner – og at motivet er økonomisk gevinst.

Ifølge VGs opplysninger er det fremmet et løsepengekrav på ni millioner euro, eller om lag 88 millioner kroner etter dagens kurs.

Se tidslinje over de syv mystiske timene:

– Snakket med ektemannen

Tirsdag morgen gikk politiet ut med følgende tidsvindu for når de mener 68-åringen forsvant: Mellom klokken 09.15 og klokken 13.30.

Det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen er klokken 09.14, ifølge politiet. Da skal hun ha snakket med ektemannen Tom Hagen (68).

Milliardæren skal da ha befunnet seg på kontoret i Futurum Næringspark, vel 3,5 kilometer unna hjemmet i Sloraveien.

Ubesvarte anrop

Kort tid etter denne samtalen, skal et annet familiemedlem ha forsøkt å oppnå kontakt med Anne-Elisabeth Hagen, får VG opplyst. Men da var det ingen som svarte i telefonen.

VG er videre kjent med at det skal ha vært flere ubesvarte anrop på 68-åringens mobiltelefon utover denne dagen. Blant annet skal ektemannen ha forsøkt å ringe henne da han kom hjem til tomt hus.

Politiet jobber på spreng med å kartlegge den 68 år gamle kvinnes bevegelser. Det gjelder både eventuelle vitneobservasjoner av henne – og ikke minst alt av elektroniske spor.

Så langt har politiet fått inn over 800 tips i saken etter at de onsdag i forrige uke gikk ut i offentligheten og ba om hjelp. Da hadde etterforskerne jobbet i hemmelighet i ti uker.

Politiet åpner for at den hemmelige etterforskningen kan ha ført til at viktig spor i saken kan ha gått tapt .

Det skal ikke ha vært noe kontakt med motparten etter at politiet gikk ut med nyheten om den svært spesielle saken .