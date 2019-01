Helsepersonell angrepet av involverte i trafikkulykke i Troms

INNENRIKS 2019-01-12T08:27:19Z

To personer som var involvert i en trafikkulykke i Balsfjord i Troms lørdag morgen, gikk til angrep på helsepersonell på stedet.

Publisert: 12.01.19 09:27 Oppdatert: 12.01.19 09:44

Politiet fikk en melding om en trafikkulykke om at to biler hadde kjørt inn i hverandre 07:44 lørdag på Bergneset i Troms, opplyser oppdragsleder i Troms, Siri Ellingsen til VG.

- Ambulanse var først ute. De opplevde de to mennene som aggressive og at de ønsket å dra fra åstedet før politiet ble involvert. Ambulansepersonell prøve derfor å holde de to mennene tilbake til politiet ankom. Det endte med at de to mennene gikk til angrep på helsepersonellet. En av personellet fikk blant annet et slag under øyet. De to mennene måtte stripses til politiet ankom stedet.

Politiet har nå kontroll på dem og de mennene er nå fraktet til legevakten.

– Vi mistenker at de har kjørt i ruspåvirket tilstand.

