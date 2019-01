Anne-Elisabeth Hagen (68) har vært savnet fra sitt hjem i Lørenskog siden onsdag 31. oktober i fjor. Foto: POLITIET

Hagen-forsvinningen: Dette er gåtene politiet må løse

Politiet har etterforsket den antatte bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen i to og en halv måned. Fremdeles mangler de svar på de vesentlige spørsmålene: Hvem tok henne? Hvor er hun? Er hun i live?

– Vi er ikke nær en oppklaring av denne saken, sa politimester Steven Hasseldal (48) i Øst politidistrikt tidligere denne uken.

Spørsmålene er mange, svarene uteblir – og tiden går. Det er nå over elleve uker siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog.

Av hensyn til etterforskningen holder politiet kortene tett til brystet. Det er mye de ikke vil svare på.

Men det er også mye de ikke vet svarene på.

Hva skjedde?

Politiets hovedteori er at 68-åringen ble bortført av ukjente gjerningsmenn en gang mellom klokken 09.15 og 13.30 onsdag 31. oktober . Ektemannen Tom Hagen, en av Norges rikeste menn, skal ha dratt på jobb cirka klokken 9.00 og kommet hjem ved 13.30-tiden. Der fant han et trusselbrev med krav om ni millioner euro i kryptovaluta.

Siste sikre livstegn er en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 09.14.

Torsdag opplyste politiet til VG at de har nær sagt ingen tekniske spor som forteller noe om hvordan hun skal ha blitt tatt ut av huset sitt. Det skal ikke ha vært spor etter innbrudd.

Etter det VG får opplyst er politiets teori at hun ble angrepet på badet .

Et stort fokus i etterforskningen er å kartlegge alle bevegelser rundt den savnede kvinnen i tiden før hun forsvant – og hvem som har oppholdt seg i nærheten.

Hvor er hun?

Politiet har sagt at de ikke vet hvor Anne-Elisabeth Hagen holdes skjult, eller om hun har blitt holdt skjult på samme sted hele tiden. De sa også at skjulestedet kan være så vel innenfor som utenfor Norges grenser.

Politiet bekreftet denne uken at grenseovergangene ikke ble varslet, men har ikke ønsket å gå inn i vurderingene som ble gjort.

Så langt er det kommet inn over 1100 tips, om blant annet biler, personer og skjulesteder. De har sjekket ut noen av stedene med negativt resultat . Politiet har også fått tips om mulige skjulesteder i utlandet .

Det er bedt om bistand fra Europol og Interpol , samt FBI. Hagen er også etterlyst med fullt navn og bilde hos Interpol .

Hvorfor henne?

Politiet mener motivet er egen vinning for motparten. 68-åringens ektemann, Tom Hagen, er den 172. rikeste i Norge.

Men hvorfor dem? Han har knapt gitt et eneste intervju i mediene, og lever et tilsynelatende tilbaketrukket liv på Fjellhamar.

Etter det VG kjenner til har familien endevendt livene sine i jakt på eventuelle konflikter eller fiender, uten at man skal ha funnet svar der. Det skal ikke ha vært noe trusselbilde mot ekteparet i forkant.

Er hun i live?

Et av sakens store spørsmål er hvorfor det ikke har kommet et eneste livstegn.

– Livstegn er kidnapperes trumfkort, har Kripos-veteran John Christian Grøttum sagt til VG.

Politiet understreker at det heller ikke har kommet tegn på at hun ikke er i live.

Politiinspektør Tommy Brøske har sagt til VG at politiet er bekymret ettersom livstegn uteblir.

Hvem har henne?

Politiet har uttalt at det er aspekter ved etterforskningen som indikerer at kidnapperne er profesjonelle.

På spørsmål om politiet har noen formening om det er mulig å gjennomføre en så spektakulær bortføring uten bistand fra personer med lokalkunnskap , har politiet svart at de per nå ikke har ikke noe grunnlag for å si noe om det. Politiet har også sagt at de ikke har noen formening om gjerningspersonene er norske eller utenlandske.

VG er kjent med at etterforskningsledelsen bare noen dager før jul gikk bredt ut i hele Politi-Norge og ba om tips om såkalte moduskandidater og tilreisende kriminelle – uten at det har ført til noen løsning.

Politiet jakter også på moduskandidater i utlandet.

Trusselbrevet skal ifølge VGs opplysninger ha blitt skrevet på «gebrokkent» norsk.

Hvor flyktet de etterpå?

Det er flere mulige veier fra ekteparets bolig. De kan ha kjørt den vanlige bilveien ut Sloraveien, men det er også mulig å ta to snarveier om i utgangspunktet er gangveier.

En nabo har fortalt til VG at han mener at han samme morgen ble passert av en bil som tok en uvanlig snarvei mot Hagens hus, men forsvant ut av syne uten at naboen kunne se hvor den kjørte videre.

Gjentatte ganger har politiet etterlyst observasjoner på riksvei 159 Strømsveien som fra Fjellhamar går mot Oslo i den ene retningen og Lillestrøm i den andre. De har satt i gang et svært omfattende prosjekt hvor de har hentet inn alt de kommer over av bilde- og videomateriale i Lørenskog i det aktuelle tidsrommet.

Etterforskningsleder Christian Berge i Øst politidistrikt uttalte fredag til VG at politiet ser på alle veier til og fra Sloraveien – ikke bare riksvei 159.

Hvem er «Luemannen» og «Telefonmannen»?

De to mennene som ble fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme morgen som kona hans forsvant, har fremdeles ikke meldt seg. Politiet har sagt at de ikke kan utelukke at den ene eller begge av disse kan ha holdt Tom Hagen under oppsikt denne morgenen.

Det har kommet inn konkrete tips om de to, men ingen av dem er identifisert.

Politiet har ikke villet svare på om de to er fanget opp av flere overvåkningskameraer i området.

Politiet er spesielt interessert i biltrafikken rundt næringsparken den aktuelle dagen og har etterlyst tips om hvordan «Luemannen» og «Telefonmannen» kan ha kommet seg dit.

Hvorfor så lite kontakt?

Etter det VG kjenner til har det blitt kommunisert med de antatte kidnapperne gjennom krypterte beskjeder. Disse har blitt lagt ved transaksjoner i kryptovalutaen monero. Med andre ord: Man må betale for å sende beskjeder.

Politiet vil ikke si hvor lenge det er siden de sist hørte fra den eller de som står bak, men har sagt at kommunikasjonen har vært begrenset.

Det skal heller ikke ha vært kontakt etter offentliggjøringen forrige onsdag.

Bistandsadvokat Svein Holden uttalte onsdag forrige uke at saken var en «grusom og umenneskelig påkjenning for familien» .

– Nå ligger utspillet hos motparten. Familiens ønske og budskap er «vi ønsker å vite om hun er i live og om hun har det bra». Hva som skjer videre, vil jo avhenge av respons, sa Holden til VG på onsdag.