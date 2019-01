Lørenskog-forsvinningen: Har fått tips om to menn på overvåkningsvideo

LILLESTRØM (VG) De to mennene som oppholdt seg utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen samme dag som kona hans forsvant, er fremdeles ikke identifisert – men politiet har fått tips om dem.

Samtidig ber politiet innstendig om at personen som syklet forbi en av disse mennene utenfor Futurum-bygget i Lørenskog, melder seg.

Det sier politiinspektør Tommy Brøske under en pressekonferanse på politihuset i Lillestrøm fredag formiddag.

Han startet med å adressere pressen og sa at dekningen av saken ha ført til at politiet har mottatt mange tips. Det første døgnet mottok politiet om lag 100 tips.

– Siden pressekonferansen i går har det kommet inn ytterligere cirka 150 tips, sier Brøske.

Ønsker flere tips

Tipsene går blant annet på personer, adresser, kjøretøy og aktiviteter, og det har kommet flere tips om aktivitet rundt Futurum-bygget. Torsdag offentliggjorde politiet overvåkningsbilder av to gående personer og en syklist som de ønsker å komme i kontakt med.

– Det er likevel slik at syklisten foreløpig ikke er identifisert og politiet ber innstendig om at han melder seg. Vi ha fått tips om de to andre, men de er ikke identifisert. Vi gjentar behovet for å komme i kontakt med disse to eller tips som kan si noe om hvem de kan være, sier Brøske.

Politiet er fremdeles svært opptatt av å få inn nye tips i saken, og understreker at de er interessert tips i forkant av hendelsen, men også sporadisk aktivitet over lengre tid.

Leter etter skjulested

Brøske gjentok også budskapet om at de ikke vet hvor Anne-Elisabeth Hagen befinner seg og at politiet mener dette kan være innenfor så vel som utenfor Norges grenser.

Politiet ber derfor om tips om observasjoner av aktivitet som indikere at et sted brukes som skjulested.

– Det kan være hytter, bygg, hus eller annet. Vi er interessert i observasjoner av økt aktivitet av bilder eller personer, tildekte vinduer, arbeid med lydisolering i forkant av 31. oktober eller dersom noen registrerer at personer de kjenner har gjort unormale innkjøp, i dette tilfellet kan det være produkter for kvinner, sier Brøske.

Etter at politiet informerte offentligheten om saken onsdag denne uken har det ikke vært vesentlig utvikling i saken: Politiet har fremdeles ingen mistenkte og ingen indikasjoner på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen kan befinne seg.

Politiets hovedhypotese er fremdeles at den 68 år gamle kvinnen har blitt bortført mot sin vilje av ukjente gjerningsmenn og at motivet er økonomisk vinning.

– Den har ikke blitt svekket og ikke vesentlig styrket heller, sier Brøske til VG fredag.