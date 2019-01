Frykter spaning: Denne mannen snur idet parkeringsplassen blir synlig

LØRENSKOG/LILLESTRØM (VG) Politiet ønsker å komme i kontakt med en mann i mørke klær som går mot parkeringsplassen der Tom Hagen pleier å parkere. Mannen snur idet plassen blir synlig.

Observasjonene av to personer som oppholder seg utenfor milliardæren Tom Hagens arbeidsplass i Futurum-bygget på Rasta i Lørenskog fikk politiet til å onsdag offentliggjøre en overvåkningsvideo i håp om å få klarlagt hvem de er.

– Det er noen hypoteser som ligger til grunn for hvorfor vi velger å gå ut med overvåkningsbildene. Motivet er at familien Hagen er valgt ut med bakgrunn i hans formue. Vi mener det er høyst relevant å kunne anta at familien, eiendommen og arbeidsplassen er blitt overvåket i tiden forut for 31. oktober, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Den første mannen kommer gående langs Hornerudveien utenfor næringsbygget klokken 07.36 den 31. oktober 2018.

Dette er den samme dagen som Hagens kone, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvinner .

– Planlegging må til

Politiet frykter hun ble bortført ettersom det er stilt krav om løsepenger og fremsatt grove trusler.

– For å gjennomføre en bortføring, så må det noe planlegging til. Man gjør noen valg: Det er grunn til å tenke at man ikke ønsker å gjennomføre en slik handling hvis huset er fullt av folk, sier politiinspektøren.

Overvåkningsbildene viser at den første mannen går ut av bildet, men kommer tilbake inn i bildet – gående tilbake mot Gamleveien hvor han kom fra – sekunder senere.

På stedet hvor mannen snudde får man oversikt over parkeringsplassen utenfor næringsparken, hvor VG er kjent med at Tom Hagen pleier å parkere når han er på jobb.

24 minutter senere - nøyaktig klokken 08.00 - viser overvåkningsvideoen en mann med hette eller lue som kommer gående i samme retning som den første personen kom fra. Han blir så passert av en syklist. Denne mannen snur ikke – men fortsetter videre i retning Nordliveien.

På overvåkningsbildene kan det se ut som at den siste mannen tar opp en mobiltelefon - en observasjon som politiet også har merket seg.

– Vi har lagt merke til at det kan se ut som at han tar opp en telefon, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Ønsker å identifisere personene

– Er det en teori at disse personene på videoene driver med spaning?

– I og med at det er utenfor Tom Hagens arbeidsplass, så er det en teori. Men vi har ikke konkrete holdepunkter for å si at det er nettopp det. Derfor ønsker vi å få kontakt med disse personene, slik at vi kan få identifisert dem, sier Brøske.

Tom Hagens arbeidsplass ligger 3,5 kilometer unna boligen i Sloraveien 4, hvor politiet mener 68-åringen ble bortført fra om formiddagen 31. oktober.

Så langt har ikke politiet gått ut med noe nøyaktig klokkeslett for når de mener det skjedde.

Det var milliardæren selv som først oppdaget at ektefellen var borte. Da han kom hjem fra jobb var huset tomt, og han fant et brev som inneholdt truslene og løsepengekravet. Tom Hagen kontaktet politiet noen timer senere samme dag .

– Interessante opplysninger

Bistandsadvokat Svein Holden opplyser at familie er kjent med innholdet på overvåkningsvideoene.

– Vi er kjent med opptakene. Dette er interessante opplysninger som politiet undersøker. Utover det ønsker vi ikke å kommentere videoene, sier bistandsadvokat Svein Holden til VG.

Like ved næringsbygget – ved Nordliveien – ligger det et stort leilighetskompleks.

VG har vært i kontakt med styreleder som sier at de ikke har noen overvåkningskameraer, og de har ikke blitt kontaktet av politiet etter det hun vet.

På en pressekonferanse torsdag sa politiet at de har fått inn over 100 tips i løpet av det siste døgnet. Torsdag kveld sier politiinspektør Tommy Brøske følgende til VG:

– Det har kommet inn enda flere tips i dag, uten at jeg ønsker å si noe nå om det gjelder de tre personene på filmene.