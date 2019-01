ANGREPET: Det var mange kameraer som ble aktivert da en mann knivstakk en kvinne i ryggen i Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo i går. Foto: Gisle Oddstad

Sikkerhetssjef om Kiwi-angrepet: - En grotesk og feig handling

INNENRIKS 2019-01-19T11:00:19Z

Andreas Wormdahl, sikkerhetssjef i Kiwi mener at det er forferdelig at en matbutikk blir utsatt for et angrep.

Publisert: 19.01.19 12:00 Oppdatert: 19.01.19 12:12

Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo ble torsdag angrepet av en russisk mann som knivstakk en kvinnelig kunde i ryggen i et attentat-liknende angrep han selv kalte en terrorhandling.

– Våre tanker går først og fremst til kvinnen som ble knivstukket og til de berørte i butikken, sier sikkerhetssjef Andreas Wormdahl.

– Hva synes du om at noe sånt kan skje i en matbutikk i Oslo?

– Det er helt forferdelig at noe sånt kan skje - uavhengig av hvor det skjer. Dette er en grotesk og feig handling. Dette var et angrep på samfunnet, sier han.

Den russiske statsborgeren som er pågrepet for knivangrepet, fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett lørdag formiddag.

I følge Wormdahl går det etter forholdende bra med de ansatte som var på jobb under angrepet i butikken.

– Det er en godt sammensveiset gjeng som tar vare på hverandre. De som var på jobb får ekstern profesjonell oppfølging gjennom et selskap som jobber med ettervern etter dramatiske hendelser og store katastrofer, sier han.

Han forteller at de ansatte er i et langvarig program som blant annet måler deltakernes stressnivå over tid.

– Holdt hodet kaldt

Wormdahl er imponert over hvordan de Kiwi -ansatte reagerte da angrepet skjedde.

– De ansatte på jobb reagerte snartenkt og opptrådte helt i tråd med instruksen. De varslet og sørget for effektiv beskyttelse og evakuering av kundene. De holdt hodet kaldt i en ellers kaotisk situasjon, sier han til VG.

– Hvorfor stengte dere ikke butikken etter angrepet?

– Det var helt bevisst. Det er viktig å få «hjulene i gang igjen» så raskt som mulig. Vi ville at de som jobbet under hendelsen i går skal oppholde seg på arbeidsplassen. De behøver ikke nødvendigvis å jobbe men vi ønsker å ha dem i lokalene. Det er en viktig del av ettervernsarbeidet, sier Wormdahl.

Han sier det er viktig å normalisere situasjonen, også for de som ikke var på jobb den dagen.

– Er det noen som har blitt redde for å jobbe etter episoden?

– Noen har utvist en sunn reaksjon, noe som er å forvente. Det er helt naturlig å få en reaksjon etter en slik situasjon. Men det går tilsynelatende bra med de som var på jobb da det skjedde.

– Direkte varsling

– Er det noen som har behov for samtaler med terapeut?

– De ansatte som var på jobb under hendelsen får oppfølging, mens øvrige ansatte har fått tilbud om dette, sier Wormdahl.

– Hvilke sikkerhetssystemer finnes i butikken?

– De fysiske sikringstiltakene er på et svært godt nivå. Vi har direkte varsling til alarmselskap og sikkerhetskameraer. Kameraene er koblet opp mot alarmsentral, og når alarmen aktiveres kan de følge situasjonen live. I tillegg er det patruljerende vakthold mellom butikkene. Dette er noen av flere tiltak vi har.

– Er de ansatte kurset i sikkerhet?

– Våre ledere er kurset i konflikthåndtering og konfliktdemping, og samtlige ansatte deltar på ranskurs, hvor de blir kurset for å håndtere ekstreme situasjoner som for eksempel ran, sier han.