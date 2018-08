Den siktede 17-åringen i Varhaug-saken innrømmer å ha drept Sunniva med stump vold. På dette punktet tror politiet på siktedes forklaring, men de har derimot ikke konkludert om de tror påat hun var et tilfeldig offer. Foto: TROND SOLBERG

Varhaug-siktelsen kan bli utvidet

Publisert: 10.08.18 17:17

INNENRIKS 2018-08-10T15:17:17Z

Etterforskningen av drapet på Sunniva Ødegård fortsetter for fullt. Politiet sier siktelsen mot 17-åringen kan bli utvidet.

Torsdag kom det frem at den siktede 17-åringen i sine første avhør med politiet forklarte at han tilfeldig kom over avdøde Sunniva Ødegård. I avhørene som har pågått de siste tre dagene har han derimot forklart seg i detalj om hvordan han skal ha drept 13-åringen fra samme bygd.

De andre bevisene politiet har i saken, gjør at de tror på 17-åringens forklaring om selve drapet. Men 17-åringen hevder at Sunniva var et tilfeldig offer, og i dette spørsmålet har ikke politiet konkludert.

– Politiet undersøker hans beveggrunner for handlingen, og har ikke tatt stilling til om denne delen av hans forklaring er riktig, svarer politiinspektør Lars Ole Berge i en e-post til VG fredag.

Vil ikke svare på om de har hatt kontakt

Politiet vil ikke gå inn på hvordan de vurderer resten av siktedes forklaring opp mot øvrige bevis.

– Særlig fordi en viktig del av den videre etterforskningen blir å kontrollere hans forklaring, skriver Berge.

Både siktede og avdøde var aktive på sosiale medier, og begge skal ha hatt kontoer på dating-apper.

– Det er tatt beslag av digitalt spormateriale, men vi kommer ikke til å gå inn på hvilke bevis vi har sikret nå, sier Berge.

– Har det vært kontakt mellom dem på nett/telefon?

– Dette kan jeg ikke svare på av etterforskningsmessige hensyn, sier Berge.

Men politiinspektøren er åpen om at spørsmål om en eventuell relasjon dem imellom er viktig med tanke på å vurdere om siktede kan ha hatt et motiv for drapet.

– Vi kartlegger fortsatt om det var en relasjon mellom dem, og hvilken kunnskap de hadde om hverandre. Disse undersøkelsene inngår ellers i etterforskningen av motivet og politiet vil ikke gå nærmere inn på disse tingene nå, sier Berge.

Siktelsen kan bli utvidet

Politiet er klar på at siktelsen mot 17-åringen kan bli utvidet.

– Det kan være aktuelt å utvide siktelsen. Hva det kan være må vi komme tilbake til. Siktelsen er nå forsettlig drap, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

Det innebærer at politiet så langt ikke mener de har noen bevis for at drapet var planlagt.

Den siktede 17-åringen har forklart at han på to steder i nærheten av stien hvor hun ble funnet, har utøvd grov vold mot 13-åringen. Politiet mener funn på stedet støtter siktedes forklaring på dette punktet, og de mener de har kontroll på drapsvåpenet. Hva dette er ønsker de ikke å gå ut med.

– Er det tegn på seksuelle overgrep?

– Det vil jeg ikke kommentere nå, svarer Berge.

Han vil heller ikke si noe om politiet tror det var helt tilfeldig at 17-åringen var i Åvegen 20 akkurat da Sunniva Ødegård var på vei hjem.

Politiet hadde ikke konfrontert 17-åringen med bevis da han valgte å tilstå drapet.

– På dette stadiet var vi i en sonderingsfase, og politiet har ikke konfrontert han med de bevisene vi har i saken, sier Lars Ole Berge.