HØST: To lavtrykkssentre plassert over henholdsvis Nord- og Sør-Norge skaper litt høsttendenser, men i flere områder er mandag formiddag skyfri og solfylt. Foto: Meteorologisk institutt

Høstværet er her - og drar igjen

INNENRIKS 2018-08-27T14:39:30Z

Mange våknet nok opp mandag til en ubehagelig kald overraskelse på værfronten. Men allerede fra tirsdag av blir det bedring.

Mandag morgen ble en nokså våt og kald erfaring for mange landet over, i hvert fall sammenlignet med sommerværet vi nå har blitt vant til. Særlig Oslo-området, men også Bergen, får et særlig temperaturfall utover mandagen.

I helgen var det mulig å finne snø flere steder i fjellet i Sør-Norge, og klarvær om nettene fremover gir muligheter for nattefrost. I indre strøk i Nordland og Troms ble det meldt minusgrader natt til mandag, tvitret Meteorologisk institutt i dag.

Det er likevel ingen grunn til å frykte det helt store temperaturfallet med det første, mener vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø, Ida Fossli.

Lavtrykk i nord og sør

Det er et lavtrykkssenter over store deler av Sør-Norge, særlig i fylkene østafjells, som forårsaker gråværet. Et annet lavtrykk ligger over Nord-Norge og gir samme grå værtype, forteller Fossli.

– Det har vært mye av det samme været så langt i dag, gråvær og mellom 10 og 13 grader de fleste steder, sier hun.

Høstværet vil imidlertid få kort levetid, enn så lenge. Lavtrykkssenteret beveger seg østover allerede i kveld, og fra tirsdag av vil temperaturene stige og finværet returnere. Meteorologen varsler tørt og pent vær både tirsdag og onsdag over mer eller mindre hele landet.

– Det blir betraktelig bedre fra tirsdag av, over hele landet, med temperaturer opp mot 15-20 grader på Østlandet og Trøndelag, sier hun.

Mer regn fra torsdag

Heller ikke på Vestlandet er temperaturkartet å forakte, med rundt 15–17 grader. Fra torsdag av blir det derimot nye regnbyger.

– Det kommer et nytt lavtrykk fra vest som når Vestlandet onsdag kveld. Det beveger seg lenger innover i landet torsdag.

Onsdag kveld kommer det så et nytt lavtrykk som gjør at gråværet returnerer, før det ser mer usikkert ut.

– Fra fredag er prognosen veldig usikker. Fremover blir det nok enkelte regnværsdager, med en og annen fin dag i blant, sier meteorologen.