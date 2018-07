PÅ JOBB: Her er Amundsen fotografert i gangen utenfor sitt kontor på Stortinget der han jobbet for Aps stortingsgruppe fra oktober 2013 til februar i år. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Tidligere Ap-topp Hans Kristian Amundsen (58) døde på joggetur

Den tidligere statssekretæren og Ap-toppen Hans Kristian Amundsen ble søndag kveld funnet død etter en joggetur ved sitt hjemsted i Skoganvarre i Finnmark.

– Vi antar at det er en naturlig årsak, et ukjent og uventet sykdomsbilde. Vi har ingen andre indikasjoner, sier operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til VG mandag morgen.

Det var kona og NRK-journalist Karen Marie Berg som delte nyheten på Facebook.

«Nå er alt mørkt. Vår elskede pappa og kjæreste døde i går. Han dro ut på en joggetur i går formiddag og kom ikke tilbake. Jeg klarer ikke å ta innover meg at vi skal leve videre uten deg, men du vil være med oss hver dag. Vi elsker deg uendelig høyt, min kjære», skriver hun.

Bakgrunn: Hans Kristian Amundsen Født 2. desember 1959, fra Skoganvarre i Finnmark.

Bakgrunn som pressemann, blant annet i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet. Var sjefredaktør i Nordlys i ni år. Startet som statssekretær ved Statsministerens kontor i juni i 2011.

Senere ble han sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe, som han trakk seg fra – ifølge ham selv på grunn av samarbeidsproblemer med partisekretær Kjersti Stenseng.

Jobber nå som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR.

Amundsen ble meldt savnet rundt klokken 19 søndag da han ikke kom hjem fra en joggetur. Både familien og frivillige deltok i leteaksjonen, og ved 21.30-tiden ble Amundsen funnet død.

Funnet i terrenget

Letemannskapene fant Amundsen like nord for Skoganvarre i Porsanger kommune, mellom Lakselv og Karasjok.

– Han ble funnet i terrenget noen meter fra E6. Han hadde vært ute på joggetur, sier Lars Rune Hagen i Finnmark-politiet til VG søndag kveld.

– Har han fått et illebefinnende?

– Det må vi komme tilbake til. Vi kan ikke gå inn på dødsårsaken, sier Hagen.

Amundsen etterlater seg kone og fem barn.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Kristian Amundsens brå bortgang. Mine tanker og dype medfølelse er nå hos de aller nærmeste, hans kone og barn og resten av familien, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Sentral i Ap

Amundsen var mest kjent som tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenbergs trofaste statssekretær og pressetalsperson fra 2011 til 2013.

Amundsen ledet Aps stortingsgruppe gjennom overgangen fra regjering til opposisjon, etter at partiet tapte stortingsvalget i 2013, og har frem til i vinter vært en sentral maktfigur i partiet.

Han sa opp sin stilling som sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe i januar, etter en konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng.

Amundsen er spesielt kjent for å være Jens Stoltenbergs penn og høyre hånd i tiden etter 22. juli. Han er mannen bak Stoltenbergs 22. juli-taler , som skulle lede nasjonen gjennom tiden etter terrorangrepet.















Til høsten hadde han planlagt utgivelsen av boken «Vi er et lite land, men et stort folk. Slik samlet vi Norge 22. juli–22. august».

Det var Amundsen som hadde skrevet Jens Stoltenbergs tale da han sa: «Ingen skal få bombe oss til taushet , ingen skal få skyte oss til taushet, ingen skal få skremme oss fra å være Norge».

Gikk av i vinter

I vinter gikk han av som sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe og startet i et engasjement i Bane Nor.

I en kronikk forklarte Amundsen hvorfor han valgte å si opp, og pekte på Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik som de rette personene til å lede Ap videre.

Han ble i fjor høst utskjelt for måten han var med å lede partiets valgkamp inn mot stortingsvalget , som endte med et stort nederlag. Amundsen ble også en del av maktkampen etter valgnederlaget . Men gjennom håndteringen av varslingssakene mot daværende nestleder Trond Giske i vinter fikk Amundsen mye honnør.

Amundsen var fra Skoganvarre i Finnmark, men flyttet til Tromsø som 15-åring. Han kom tidlig inn i AUF og Arbeiderpartiet.

I et portrettintervju med Dagens Næringsliv i vinter fortalte Amundsen at han vokste opp i en Arbeiderparti-familie.

– Jeg ble født inn i Arbeiderpartiet. Visste knapt at det fantes andre partier, sa Amundsen.

Fattige kår

Han beskrev oppveksten som fattige kår, med en mor som var analfabet og en far som var en «håndens arbeider».

– For dem var det Gerhardsen og Gud. Det var deres ankerfeste i livet. Jeg skrev det da mor døde. Arbeiderbevegelsen og fellesskapet var deres vei, og slik skapte de trygghet. De bygget hus og hjem litt etter litt, slik man bygget landet, fortalte Amundsen.

Han har bakgrunn som pressemann, og var nyhetsredaktør i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet. Så ble han sjefredaktør i Nordlys.

Han var statssekretær i Fiskeridepartementet fra 2011, før han gikk over til Statsministerens kontor. I Bane Nor var han konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt