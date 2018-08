PÅ IRAN-TUR: Per Sandberg brukte jobbtelefonen flere ganger da han var i Iran på privat tur. Foto: Frode Hansen

NRK: Sandberg sendte 153 sms-er og hadde 22 telefonsamtaler i Iran

En oversikt over telefonbruken til tidligere fiskeriminister Per Sandberg viser hvor aktivt den jobbtelefonen ble brukt under den omstridte Iran-reisen i sommer.

Bruken av jobbtelefonen til Per Sandberg under hans ferieopphold i Iran har skapt sterke reaksjoner. Forrige mandag gikk han av som statsråd , og trakk seg samtidig som Frps nestleder.

Tom Harald Nesvik tok over, og Sandberg har i etterkant gått til frontalangrep på pressen for måten han og kjæresten Bahareh Letnes, som han reiste sammen med til Iran, har blitt behandlet på.

153 SMS-er

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet gitt NRK innsyn i oversikten over Sandbergs mobilbruk under det omstridte ferieoppholdet.

Dokumentet viser ifølge kanalen at Per Sandberg begynte å bruke telefonen samme dag som han landet i Iran.

NRK har kontaktet Sandberg for en kommentar om saken, og spurt ham om det stemmer at telefonen var mye i bruk under reisen.

– Det må dere gjerne konkludere med, skriver Sandberg.

Sandberg skal ha sendt 153 SMS-meldinger, første innslag 21. juli. Han skal ha ringt 22 samtaler, første innslag 24. juli, og brukt 106 MB datatrafikk.