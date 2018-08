: Ap-leder Jonas Gahr Støre synes det er utidig at Finnmark får skylden for at hele regionsreformen trues, fordi de sier nei til sammenslåing med Troms. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

Mæland smeller til Støre - og peker på Stortinget om feiden i nord

Kommunalminister Monica Mæland slår kraftig tilbake mot Ap-leder Jonas Gahr Støre i feiden om sammenslåing i nord. Hun peker på Stortinget, etter et møte i dag.

Mandag klokken 12 hadde kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) innkalt Troms og Finnmark til møte om den betente sammenslåingen av de to fylkene, som flertallet av politikerne i Finnmark ikke støtter.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk fra Troms kommer på møtet med kommunalministeren, mens Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) ikke tar turen til Oslo.

Støre rykker nå ut med forsvar av Finnmark.

– Mæland må slutte med å angripe Finnmark og true med at regionreformen kan ryke hvis Finnmark ikke gir seg. Det må avvises som problemstilling, sier Støre.

– Finnmarks posisjon så spesiell

Han sier at Norge kan leve med at Finnmark forblir en egen region.

– Ap mener det er feil å stirre seg blindt på noen tall for antall innbyggere. Finmark har en helt egen stilling i Norge, blant annet knyttet til nordområdene og sikkerhet.

– Du sier at Finnmark skal få leve videre som region, selv om resten av landet omorganiseres?

– Ja, Finnmarks posisjon er så spesiell, at vi mener det bør bli resultatet, hvis ikke Troms og Finnmark greier å komme frem til en felles løsning.

– Svak regjering

Han sier regjeringen har sviktet.

– Vi har sett en svak regjering i denne saken, hvor de har et firkantet forhold til virkeligheten, og som har lite å komme opp med. De har ikke vist evne til å komme opp med gode løsninger og jeg mener det blir veldig feil å true med at hele reformen kan ryke, hvis Finnmark står på sitt nei.

– Du er ikke redd for at det vil åpne for omkamp i andre regioner?

– Finnmarks posisjon er så spesiell, at jeg mener vi må ta hensyn til det. Den problemstillingen er ikke satt på spissen. I etterpåkloskapens lys, kan det hende at Vikens størrelse, med 1,2 millioner innbyggere, er en like stor utfordring som at Finnmark har 70 000 innbyggere.

– Jeg forstår ikke hva Støre driver med

Mæland reagerer kraftig på det Støre sier.

– Jeg forstår ikke hva Støre driver med. Mener lederen i Ap at den norske demokratiske systemet er slik at det bare er stortingsvedtak som Ap støtter, som gjelder. Han synes å vite bedre enn stortingsflertallet, sier hun:

– Jeg vet at Ap ikke har stemt for regionsreformen, men jeg forventer at de respekterer flertallets avgjørelse, som ved siste votering ga 96–73-flertall i Stortinget.

– Hva kom ut av møtet i dag?

– Troms opplever at det er for vanskelig for dem å ta ansvaret i fellesnemden som skal gjennomføre sammenslåingen, så lenge Finnmark ikke ønsker å delta. Det forstår jeg, men regjeringen har ingen hjemmel til å ta ansvar for det. Vi blir derfor nødt til å avvente en eventuell beslutning fra Stortinget, om at saken skal behandles på nytt.

– Det blir fremstilt som om du legger saken på is til Stortinget har behandles saken på nytt?

– Nei, men vi er i en situasjon i dag hvor det er varslet at noen vil ta saken opp igjen på Stortinget. Vi er som regjering nødt til å forholde oss til det, selv om Stortinget altså har fattet to vedtak allerede.

KrF på vippen

15. oktober skal regjeringen legge fram sin plan for hvilke oppgaver de nye fylkeskommunene skal få. Et ekspertutvalg har foreslått endringer som samlet vil flytte 23,5 milliarder kroner fra statlige institusjoner til fylkeskommunene, samt å flytte fem etater med nær 5.000 arbeidsplasser fra staten til fylkeskommunene.

KrF er vippeparti for regionreformen. KrF-leder Knut Arild Hareide har sagt at regionreformen som «et uferdig produkt» med en struktur som «ikke vil stå seg i det lange løp». NTB skriver at det skal være uenighet i KrFs stortingsgruppe om saken.

KrF-nestleder Olaug Bollestad har tidligere antydet at det kan ligge løsninger i oppgavemeldingen; de vil vente og se an hvilke oppgaver og statlige arbeidsplasser det nye storfylket får.

Hun har ikke svart på VGs henvendelser mandag.

Parlametarisk leder i Høyre, Trond Helleland, legger press på KrF.

– Jeg legger til grunn at lovlig fattede vedtak skal oppfylles.

Mæland tok grep i nemd

Mæland har tatt grep: Det er opprettet en fellesnemnd, som er et politisk utvalg satt sammen av politikere for kommuner eller fylker som skal slå sammen.

Fellesnemndas oppgave er å forberede sammenslåing mellom partene.

Fellesnemnda besto først av 17 medlemmer fra Finnmark og 19 medlemmer fra Troms. I sommer endret Kommunal- og moderniseringsdepartementet dette til 19 medlemmer fra Troms og 9 medlemmer fra Finnmark, noe som ville gjøre det lettere for fellesnemnda å bli beslutningsdyktige uten finnmarkspolitikerne ved bordet.

Men Troms ønsker ikke å kjøre noe sololøp ved å overkjøre Finnmark.

For at en fellesnemnd skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stedet på møtene.