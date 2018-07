FUNNET HER: Funnstedet viser tydelige tegn på brannen, som gjorde liket vanskelig å identifisere. Foto: Odin Jæger Foto: Odin Jæger

Avdøde funnet i Maridalen er en mann i 30-årene

Publisert: 21.07.18 15:16 Oppdatert: 21.07.18 15:34

Personen som ble funnet død i Maridalen onsdag er en etnisk norsk mann i slutten av 30-årene.

Det opplyser politiet i Oslo i en pressemelding lørdag.

Politiet skriver at personen er etnisk norsk, og at de nå arbeider med eventuelle knytinger mellom avdøde og siktede, et arbeid som i første omgang omfatter avhør av avdødes familie.

Den avdøde var bosatt i Oslo.

Undersøker tilknytning

– Vi begynte å varsle familie i går kveld, så vi kunne gå ut med dette i dag, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til VG.

– Er det grunn til å tro at det er tilknytninger mellom den drepte og drapsmannen?

– Normalt tar man ikke livet av noen man ikke har tilknytninger til. Dette jobber vi med å finne ut av, sier Kraby.

– Har de tilhørt samme miljø på noe tidspunkt?

– Vi vet ennå ikke nok til å si noe mer. Nå skal vi avhøre en god del familiemedlemmer for å få det fulle bildet.

Nekter straffskyld

Politiet i Oslo opplyste fredag at de vet hvem personen som ble funnet død og forbrent i Maridalen onsdag er. Det skriver de i en pressemelding fredag.

Den drapssiktede John Edvin Lie nekter straffskyld i saken og mener at politiet lyver.

Tidligere drapsdømt

Han ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev-, medie- og besøksforbud, siktet for drap og likskjending. Kjennelsen ble anket på stedet.

Som 18-åring ble Lie i 1982 dømt til 18 års fengsel for Hadelandsdrapene som skjedde i februar 1981. To unge menn ble drept og etterlatt ved en bro på en øde skogsvei på Hadeland.

Han er også domfelt for vold flere ganger etter dette, senest i 2014.

Politiet har tidligere sagt at de ikke vil utelukke at flere er involvert, men sier til VG at de ikke har noen konkrete de leter etter i sammenheng med ugjerningen.