NY JOBB: Vidar Brein-Karlsen gikk fra statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet til en direktørjobb i Huawei. Foto: Justisdepartementet

Statssekretær ble Huawei-topp. Nå må regjeringen svare om lobbyvirksomhet

INNENRIKS 2018-08-30T12:13:21Z

Regjeringen må svare Stortinget på om tidligere statssekretær Vidar Brein-Karlsen har brutt sin karantene som lobbyist for kinesiske Huawei.

Publisert: 30.08.18 14:13 Oppdatert: 30.08.18 14:33

VG og Tek.no har de siste ukene skrevet om hvordan det kinesiske mobilselskapet Huawei ikke får bygge i USA og Australia, av frykt for spionasje , mens de i Norge får store kontrakter.

Nå anklager Senterpartiet en tidligere statssekretær for Justis- og beredskapsdepartementet for karantenebrudd på jobb for selskapet.

Vidar Brein-Karlsen (Frp) gikk tidligere i år fra Justisdepartementet til en jobb som direktør for samfunns- og myndighetskontakt i kinesiske Huawei. Ettersom han som statssekretær hadde tilgang til høyt gradert informasjon, fikk han en karantene på seks måneder .

Fikk saksforbud – ba om møte med Sp

I tillegg fikk han 12 måneders saksforbud på saker som Justisdepartementet eller Samferdselsdepartementet er involvert i, skriver ABC Nyheter , som først omtalte saken.

Etter at VG stilte spørsmål ved sikkerheten rundt Huawei og Senterpartiet gikk ut mot selskapet , tok Brein-Karlsen ifølge Senterpartiet kontakt og ba om et møte. Det er samferdselsdepartementet som har ansvaret for utbyggingen av 4g- og 5g-nett i Norge.

Nå må regjeringen svare Stortinget på om Brein-Karlsen har brutt karantenereglene, etter spørsmål fra Senterpartiet.

Brein-Karlsen sier til VG at han selv også har kontaktet karantenenemnda og bedt om en vurdering.

– Har du brutt karantenereglene?

– Etter min mening og min forståelse av det vedtaket, er jeg godt innenfor. Nå er det stilt spørsmål om det, og derfor kontaktet jeg karantenenemnda umiddelbart for å få dere uttalelse. Jeg avvente og høre hva de sier, sier Brein-Karlsen til VG.

Skulle ikke jobbe med regjeringssaker

Senterpartiet har sagt at regjeringen bør vurdere å stenge Huawei ute av den norske telenett-utbyggingen. I vedtaket fra Karantenenemnda står det at Brein-Karlsen ikke fikk involvere seg eksternt i saksområder der Samferdselsdepartementet er involvert – eller drive påvirkningsarbeid overfor dem.

– Vi har sett de utsagnene som Sp hadde kommet med og ønsket å presentere vår versjon av de temaene de hadde snakket om, sier den tidligere statssekretæren.

– Du skulle ikke involvere deg i saker hvor Samferdselsdepartementet er involvert. De har ansvaret for utbyggingen av nettet. Brøt du karantenereglene da du kontaktet Senterpartiet og ba om et møte?

– Etter min mening så er det i tråd med det vedtaket. Men jeg har kontaktet karantenenemnda for å få det avklart, svarer Brein-Karlsen.

VG har spurt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ser på karantener, om de nå vil undersøke om Brein-Karlsen har brutt reglene.

– Regjeringen har fått spørsmål om denne saken fra Stortinget, og vil derfor svare Stortinget først, skriver departementet i en e-post til VG.

