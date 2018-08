PÅ BINGO: En mann i 20-årene ble alvorlig skadd under machete-angrepet som fant sted 4. juni i fjor på Ensjø. Foto: Politiet

Fryktet hevnoppgjør etter macheteangrep

OSLO TINGRETT (VG) Etter det brutale machete-angrepet på Ensjø-bingo, jobbet Oslo-politiet for å avverge hevnaksjoner.

Flere av de tiltalte som skal ha stått bak angrepet på Ensjø bingo, kaller seg «313» og bruker tatoveringer, klær, håndtegn og smykker som viser symbolene «313», ifølge politioverbetjent Jan Erik Bresil.

Han møtte i dag som vitne i saken hvor en mann i 20-årene ifølge tiltalen ble overfalt av åtte andre menn utstyrt med kniv, machete, golfkølle, kjetting og knokejern. Hendelsen på bingohallen fant sted 4. juni i fjor.

Bresil, som er teamleder på Gatepatruljen i Oslo , forteller at hans rolle tidlig i etterforskningen var å forebygge hevnoppgjør og andre voldshandlinger etter machete-angrepet.

– Vi har sett at det er mange fraksjoner på Tøyen som selger narkotika. Jeg snakker ikke nødvendigvis om de tiltalte, men at det har vært gjentatte alvorlige voldshandlinger mellom ulike nettverk som selger narkotika.

«313»

Bresil viser til etterforskningen av det han kaller et løst kriminelt nettverk, som skal kalle seg «313». Han sier det ikke er en mafialignende organisasjon med en stor sjef på toppen, men nettverket vekker uro hos politiet.

– Det vi har sett, er et kriminelt nettverk som selv har presentert seg som en gjeng til politiet.

– Det ønsker ikke vi at skal utvikle seg. Det er et kriminelt nettverk og de fleste, som ellers i Norge, består av venner som har vokst opp sammen. Etter min mening er dette miljøet kun i startfasen, sier Bresil.

Våren 2017

Ifølge Bresil skal politiet for første gang ha hørt informasjon om «313» våren 2017.

– Det var noen ungdommer som drev med organisert narkotikasalg på eder delen av Tøyen og at de hadde et kallenavn. Det politiet ser alvorlig på er når ungdomsmiljøer, som driver med kriminalitet, blir mer sammensveiset. Spesielt hvis de tar i bruk navn, tatoveringer og symboler, sier Bresil, som hevder at det da blir vanskeligere for barnevernet å jobbe med disse ungdommene.

– Vi ønsker ikke slike miljøet fordi det skaper frykt i nærmiljøet og det er lettere for barnevernet å hjelpe barnet hvis man står alene i kriminaliteten, og ikke i et nettverk.

Politiet: narkotikakonflikt årsak til angrepet

Ifølge Bresil gikk det rykter på byen om at Ensjø-angrepet hadde sammenheng med en konflikt som gjaldt narkotika.

– Vi hørte på gateplan at det blir konflikter på grunn av narkotikasalg. Etter machete-angrepet på Ensjø-bingo måtte politiet jobbe med å forebygge at miljøet som ble angrepet, ikke skulle hevne seg igjen, sier Bresil.

Måtte roe miljøet

Han opplyser at Gatepatruljen ofte bruker dialog som metode i det forebyggende arbeidet.

– Vi ville vært dumme hvis vi ikke da snakket med de kriminelle. I denne saken snakket vi med dem om å roe ned konfrontasjoner og redusere risikoen for hevn.

Bresil sier det var viktig å formidle til miljøene at politiet tok angrepet på Ensjø svært alvorlig. Han mener dialogmetoden har gitt gode resultater.

– Jeg vil si at vi til en viss grad har lyktes, siden det ikke har kommet en voldsaksjon fra det andre miljøet.