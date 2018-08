SLO REKORDEN: Klesklypen er 3,76 meter lang, 44,9 centimeter bred og 69,5 centimeter høy. Foto: PRIVAT

Denne klesklypen fra Harstad er verdens største

2018-08-18

På et lokalt sagbruk i Harstad, har det blitt lagt ned mange timer for å få ferdig et prosjekt påbegynt i vår. Nå havner den 640 kilo tunge klesklypen i Guinness rekordbok.

– Vi er et lite sagbruk, som produserer spesialpaneler til vanlig, så dette var en ny erfaring, sier Torgeir Hjalte til VG. Han er daglig leder ved Sæteråsen Sag og Høvleri, og er mannen bak den gigantiske klesklypen i heltre.

Kontrollmålt av politiet

Klesklypen, som er fungerende og veier rundt 640 kilo, står nå utstilt på torget i Harstad .

Her var Frank Johnsen Formo og Stein Edvardsen fra politiet på plass fredag, for å kontrollmåle at klesklypen slo den regjerende rekorden, skriver Harstad Tidende .

– Det er hyggelig å bistå og et fint tiltak. Jeg er imponert over resultatet, sier Formo.

Ifølge avisen er den regjerende rekordklypen 3,5 meter lang, 44 centimeter bred og 65 centimeter høy. Politiets målinger viser at den nye klypen både er lengre, bredere og høyere (se bildetekst).

Lang prosess

Klesklypen er laget i forbindelse med tiårsjubileet til Bakgård-festivalen, som arrangeres denne helgen.

– Festivalen har en klesklype i logoen, og i vår tok festivalsjefen kontakt og luftet ideen for meg. Jeg sa ja litt for fort, før jeg egentlig visste om jeg kom til å klare det, sier Hjalte.

Han ville nemlig lage klesklypen av sitkagrantrær, men denne tresorten er ikke like lett tilgjengelig så langt nord.

– På Åse i Risøyhamn i Andøy visste de imidlertid hvor det fantes slike trær. Jeg kom i kontakt med skogeier, og Allskog hjalp meg med å frakte to store tømmerstokker til Harstad. Disse er hugget 69 grader nord, sier Hjalte.

– Da tømmeret var på plass, var det bare å brette opp ermene og begynne. Jeg brukte langt flere timer enn først antatt. Jeg bikket nok 40 timer bare på tilskjæringer.

Hjalte kontaktet etter hvert Harstad Stålmontasje, og ba dem lage en fjær, for å få en fungerende klesklype.

– Fjæren er 18 meter lang og veier 139 kilo, og ble montert torsdag kveld, dagen før avdukingen.











1 av 4 MATERIALE: Klesklypen er laget av store sitkagrantrær. PRIVAT

– Et ikon

Festivalsjef Jan Santocono har hatt kontakt med Guinness rekordbok, som har godkjent søknaden, og sier han nå skal sende inn de formelle dokumentene.

– Det finnes enda større klesklyper, men disse er enten i plast eller limtre. Dette er verdens største i heltre.

Årsaken til klesklypen i logoen, er at festivalen henger opp klær i hele byen og forsøker å forvandle festivalområdet til en italiensk piazza. Santocono sier at klesklypen har blitt et ikon for Bakgården, og at prosjektet har blitt godt mottatt.

– Folk synes den store klesklypen er dritkul, rett og slett. Det er jo en litt sprø idé. Harstad profileringspool, som blant annet eier festivalen, har et viktig slagord: Seire ved å dele. Vi løfter i flokk, og sammen får vi til de store tingene. Nå har vi satt verdensrekord.

– Skal dere sette ny verdensrekord ved 20-årsjubileet?

– Klart det! Vi forsøker hele tiden å strekke oss litt lenger.