FRAKTES BORT: Bombegruppen rykket tirsdag ut til UiO etter melding om et mistenkelig brev som inneholdt hvitt pulver. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Falsk alarm ved Universitetet i Oslo: Pulverbrev inneholdt steinstøv

INNENRIKS 2019-02-05T16:36:39Z

Brevet, som satt både politiets bombegruppe og Forsvarets forskningsinstitutt i sving, viste seg å inneholde ufarlig steinstøv, stein og mineraler.

Publisert: 05.02.19 17:36 Oppdatert: 05.02.19 20:22

Det får VG opplyst av vaktleder Robert Hjertø ved krimvakten i Oslo -politiet.

Tirsdag morgen like før klokken 10 rykket alle nødetater og en patrulje fra bombegruppen ut til Universitetet i Oslo . Universitetet meldte selv fra om at de hadde mottatt et brev med pulver.

Politiet opplyser at de har funnet skriftlig materiale sammen med pulveret.

Ansatte ivaretatt

– Vi har nettopp fått bekreftet av politiet at pulveret er ufarlig og det er vi veldig glade for, sier Gunn-Elin Bjørnebo, Universitetsdirektør ved UiO til VG

Hun sier at de har viet oppmerksomheten sin til de fem ansatte som er blitt ivaretatt av helsepersonell. De skal få oppfølging dersom det blir nødvendig.

– Vi har hatt et godt samarbeid med politiet gjennom dagen. Saken er nå lukket med tanke på Universitetet i Oslo og med at de ansatte er ivaretatt.

Analyse ved Forsvarets forskningsinstitutt

– Vi har funnet skriftlig materiale, men vi har ikke fått undersøkt det enda, da hele brevet er sendt til Forsvarets forskningsinstitutt for analyse, sier vaktleder ved kriminalvakten i Oslo politidistrikt, Roger Hjertø, til VG tidligere tirsdag ettermiddag.

Hjertø forteller at de ikke vet hvem avsenderen av brevet er, og at de ikke kan undersøke det skriftlige materiale før de har fått svar på analysene.

Brevet var tilsendt universitetet via vanlig postsendelse. Det var ikke adressert til konkrete personer.

Dette sa innsatsleder om brevet:

Fem personer var i kontakt med brevet, men ifølge politiet har ingen vært i direkte kontakt med innholdet.

– Ingen av dem har meldt om ubehag, sier Roger Hjertø.

Flere rom er fortsatt avstengt på universitetet, ettersom politiet ikke vet hva innholdet i pakken er.