Tingretten: Oppsal-drapet var et uhell

Våpenanalysene støtter opp om siktedes forklaring: Våpenet som ble brukt da samboeren ble skutt og drept, var defekt. Nå vil tingretten løslate mannen.

26. september i fjor døde en kvinne i 40-årene etter å ha blitt truffet av to skudd fra samboerens hagle . Samboeren i 50-årene ble pågrepet og siktet for drap.

I forrige uke mottok påtalemyndigheten den tekniske undersøkelsen av haglen, som viser at våpenet var defekt. Haglen går konsekvent av ved normal sammenklapping, uten at noen rører avtrekkeren. Det var TV 2 som først omtalte saken.

Tingretten ønsker nå å løslate samboeren.

I avhør har mannen hele tiden forklart at skuddene gikk av ved et uhell da han jagde samboeren ut av leiligheten. I sin forklaring sier mannen at han i den forbindelse ladet haglen med to patroner, og at de gikk av da han klappet sammen våpenet.

Patronene skal ha truffet kvinnen i overarmen, ifølge hans forklaring.

Politiadvokat Kari Kirkhorn sier til kanalen at kjennelsen vil bli anket. Kirkhorn har bedt om oppsettende virkning, mannen er derfor ikke løslatt på nåværende tidspunkt.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med mannens forsvarer.