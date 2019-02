Journalist anmeldte helsemillionær etter å ha fått 300 roser

Målfrid Bordvik i Dagens Medisin anmeldte helsemillionær Jesper Melin Ganc-Petersen for å ha sendt henne en anonym gave hun oppfattet som trussel.

NTB

Publisert: 07.02.19 02:14







Bordvik sier til Dagens Næringsliv at et bud kom hjem til henne med 300 røde roser og hjertekonfekt fra en anonym avsender. På kortet sto det: «Takk for sist. Håper å se deg igjen snart … Kjære tanker, F».

Det skjedde fire dager etter at hun i Dagens Medisin hadde publisert den siste av flere kritiske saker om den danske helsegründeren, og selskapene han har bygget opp i Norge.

– Ment som trussel

– Det var veldig ubehagelig. Jeg oppfattet at blomstene var ment som en trussel om hva jeg kunne vente meg hvis jeg skrev videre om denne saken, sier journalist Bordvik.

Dansken tjente i over 550 millioner kroner i 2017 på betalingsautomater på legekontorer rundt om i landet, pluss penger på inndriving av ubetalte legeregninger. Ifølge Bordvik var det uenigheter rundt sitatsjekken i den siste saken om Jesper Melin Ganc-Petersen.

Bordviks redaktør i Dagens Medisin oppfattet at kortet som fulgte med gaven, var ment å skape usikkerhet og frykt.

Henlagt

Politiet etterforsket saken, men valgte å henlegge forholdet, da både dansken og personen som betalte gaven, en i Ganc-Petersens nærmeste krets, nektet å la seg avhøre.

Ganc-Petersen har nå innrømmet å ha sendt gaven, men sier det var en spøk.

– Jeg har sagt unnskyld til journalisten, og politiet henlegger saken. Det skulle bare være en gimmick, sier han til Dagens Næringsliv.

Bordvik sier hun syns det er litt sent å komme med en beklagelse fire måneder etter at hun fikk rosene på døren, og først etter at saken havnet i mediene.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening synes det var fornuftig å la politiet gjøre en vurdering av saken.

– Dette må oppfattes som at rosene er ment å gjøre livet surt for en journalist, sier Jensen til Dagens Medisin.