VIL KORRIGERE: Nina Karin Monsen ønsker at Den Nasjonale Scene skal fjerne en replikk i deres nye oppsetning om homoforkjemperen Kim Friele.

Nina Karin Monsen vil korrigere teaterstykke om Kim Friele

Samfunnsdebattant, forfatter og filosof Nina Karin Monsen raser mot Den Nationale Scenenes oppsetning av et nytt stykke om homoaktivisten Kim Friele.

Stykket «Kim F» presenteres som «en leken og fargerik forestilling om Kim Frieles kjærlighetskamp». Denne uken fikk Den Nationale Scene, som setter opp stykket i samarbeid med Innlandet Teater, en henvendelse fra Nina Karin Monsens advokat.

– Advokaten har bedt oss om å oversende manus og fjerne en replikk fra stykket. Vi har sendt henne turnéplanen og ønsket henne velkommen til å se stykket, sier teatersjef ved Den Nationale Scene (DNS), Agnete Haaland til VG.

Etter det VG kjenner til har Monsens advokat bedt om å få fjernet en replikk i en scene av stykket som illustrerer situasjonen da samfunnsdebattanten mottok Fritt Ords pris i 2009.

Replikken går som følger: «Homofile er noe annet enn normale mennesker. De er medfødt uføre. Homofiles forhold er inhumane. Homofiles foreldre bare fremstår som glade i barn. I virkeligheten er de fremmede fiender av egne barn som de systematisk utsetter for forbrytelser. Takket være den nye demoniske ekteskapsloven lever vi nå i et samfunn som blir mer og mer nazistisk, og til forveksling likt Stalins og Maos morderiske regimer.»

Ifølge advokaten anser Monsen replikken som en grov homofob tekst som hun tar avstand fra, og at hun anser dette som en ren personforfølgelse.

Forsvarer replikken

DNS har svart på henvendelsen fra Monsens advokat. I brevet VG har fått innsyn i, skriver DNS at de har forstått at Monsen tar avstand fra måten hun blir omtalt på i forestillingen, men presiserer at replikken ikke blir fremført som et direkte sitat fra Monsen.

– Vi ser likevel at dette kunne vært tydeliggjort enda mer for publikum, skriver Haaland og Janne Langaas ved Teater Innlandet i brevet.

DNS forsvarer replikken fordi stykket er skrevet etter hvordan Friele husker det og at Monsen ved flere anledninger har uttalt seg med lignende utsagn. Likevel har DNS gått gjennom replikken på nytt og har kommet med et forslag til en endring som tydeliggjør at dette ikke er et direkte sitat.

– Med denne endringen mener vi å ha funnet en løsning, som vi håper at også Nina Karin Monsen vil akseptere.

Kim Friele sier til Bergens Tidende at hun synes det er latterlig at Monsen reagerer på teksten i stykket.

– Man må ikke bøye seg for Monsen i denne saken. Hun har absolutt ingenting å reagere på. Det er jo bare å lese hennes bøker, så forstår man at dette er klart innenfor, sier Friele engasjert, sier hun til avisen.

Nina Karin Monsen har ikke besvart VGs henvendelser i saken. Monsens advokat Thorvald Ornell Myhre sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Denne saken er fortsatt i prosess, så jeg har ikke noe mer å kommentere.

Søksmål mot oppsetninger

Monsen føyer seg dermed inn i rekken av offentlige personer som den siste tiden har anmeldt eller forsøkt å gripe inn i oppsetninger av ulike stykker på norske scener.

I slutten av desember anmeldte justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer, Laila Anita Bertheussen, Black Box Teater i Oslo for å ha brukt film av parets bolig i stykket «Ways of Seeing» .

Forrige uke ble det også kjent at Den Nationale Scene i Bergen er varslet om søksmål for oppsetningen «Arv og Miljø» basert på Vigdis Hjorths roman . Årsaken er at Inger Hjort, forfatterens mor, mener oppsetningen krenker privatlivets fred.

Kontroversiell samfunnsdebattant

Monsen har en rekke ganger tidligere uttalt at hun ikke støtter homofilt ekteskap og assistert befruktning.

Hun har blant annet sagt til Dagbladet at lesbiske kvinner som får barn lar barna starte livet med et handikap, og at lesbiske kvinner «ser på mannen som en stut» og «en ren melkemaskin til bruk i avl».

I 2009 mottok hun Fritt Ord-prisen , og tildelingen vekket sterke reaksjoner fra det skeive miljøet , og fra flere daværende statsråder .

Homoikonet Kim Friele, som selv har mottatt prisen, truet da med å levere tilbake sin pris til Fritt Ord som en protest på tildelingen.

Til Dagbladet uttalte Friele at hun «følte seg pisset på» da hun fikk høre nyheten om prisen.

Spesielt aktiv var Monsen da den nye partnerskapsloven som tillot likekjønnet ekteskap kom samme år.

Sammen med forlagssjef Asle Dingstad i Luther Forlag stevnet hun den norske staten og argumenterte for at en lov som tillot homofile å gifte seg ikke burde blitt vedtatt av Stortinget, men av en folkeavstemning. Stevningen førte ingen vei i norsk rettsvesen, og ble også avvist av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) da Monsen forsøkte å ta saken videre i 2012.