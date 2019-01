UTFORDRER EGET AP: Leder i LOs Industri Energi, Frode Alfheim, utfordrer regjeringen og sitt eget Arbeiderparti. Foto: Industri Energi/Marie von Krogh

LO-topp: Strømsjokket kunne vært unngått

LO-topp Frode Alfheim tar et kraftfullt oppgjør med norsk energipolitikk. - Strømsjokket vi opplever nå kunne vært unngått. Vi har advart i mange år, men til ingen nytte, sier han.

Alfheim leder LOs energiforbund, Industri Energi . Hans forgjenger, Leif Sande, var på barrikadene mot at Norge skulle si ja til å legge stadig nye sjøkabler til Europa, fordi det ville gi høyere norske strømpriser.

Alfheim har gått litt mer stille i dørene, men i dag sier han klart fra.

– Det er ingen tvil om at strømkablene som har vært lagt til andre europeiske land i stor grad bidrar til at strømprisene i Norge er så høye. Det er meget alvorlig for våre industribedrifter - men selvfølgelig også for forbrukerne. Det er de som nå får svi og må betale regningen for en fullstendig feilslått energipolitikk.

– Vi burde ikke knyttet oss så sterkt til det europeiske markedet?

– Vi mener det hadde vært mye mer fornuftig og gitt lavere energipriser i Norge, men en sterkere nasjonal forankret energipolitikk. Vi burde i mye sterkere grad beholdt den rene og billige norske kraften:

– Se hva som skjedde under tørkesommeren i fjor: Vi pøste på med eksport til Europa. Dett er det noen energiselskaper som har tjent store penger på. Det er norske forbrukere og norsk industri som sitter igjen med regningen.

VG skrev onsdag om årsakene til strømprisøkningen, som blant annet skyldes en femdobling i CO2-kvoteprisene og kablene som knytter Norge til det europeiske energimarkedet.

– Ditt eget Arbeiderpartiet har sagt til til en ny ledning, North Connect. Hva sier du til dem?

– Det er ikke riktig. I forbindelse med behandlingen av Acer inngikk Ap og regjeringen et kompromiss om at det ikke skal legge flere kabler til utlandet før vi har fått evaluert konsekvensene av de kablene som allerede er lagt - og de to store som er under utbygging. Strømsjokket viser at regjeringen og Ap må skjønne kompromisset de inngikk.

Han ber om politisk samling.

– Det gjelder både Arbeiderpartiet og regjeringen: Det som har skjedd er ikke holdbart. Nå må gode krefter forenes, slik at vi kan få til en nasjonal enighet, som trygger en norsk forankret energipolitikk, hvor målet ikke er at noen få skal tjene store penger, mens nordmenn og norsk industri betaler regningen.

– Jeg ser at Sp-leder Slagsvold Vedum er høy og mørk. Det er bra at han vil snu, men jeg vil minne om at det var da de satt i regjering og hadde ansvaret for energipolitikken, at de to første kablene ble vedtatt, sier han.

Det er i hovedsak landets kommuner, fylkeskommuner og staten som tjener på de høye strømprisene: Over 90 prosent av kraftsselskapene er offentlige.

– Lav pris i Norge

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sier strømregningen over tid har vært lav i Norge.

– Jeg har stor forståelse for at strømregningen kan være en stor utgiftspost for mange. Samtidig har kraftsystemet vårt de siste ti årene gitt oss strømpriser som har vært blant de klart laveste i Europa. Vi har vært knyttet til Sverige og etter hvert Danmark og Finland siden 1960-tallet, og vi har en kabel til Nederland. Disse strømkablene har bidratt til god forsyningssikkerhet og lavere priser for industri og husholdninger når tilsiget til de norske vannkraftverkene har sviktet, sier han.

– I tillegg har industrien reduserte avgiftssatser, kompensasjon for klimakvotekostnader og gode nett-tariffer. Isolasjon og planøkonomi, som Alfheim foreslår, har vi forsøkt før. Fordi dette ga dyre og svært konfliktfylte kraftutbygginger besluttet Stortinget på 1990-tallet å organisere kraftforsyningen slik vi kjenner den i dag. Det har lagt til rette industri basert på fornybar energi i hele landet, og mer forutsigbare strømpriser for folk flest.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere saken.