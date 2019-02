PELSDYR: I lovforslaget tas det til orde for å forby pelsdyrhold umiddelbart, men med en avviklingsperiode. Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Regjeringens pelsdyrforslag slaktes: – De har ikke et eneste faglig argument

INNENRIKS 2019-02-02T10:52:39Z

Både dyrevernsorganisasjoner, pelsdyroppdrettere og næringslivsorganisasjoner er kritiske til regjeringens forslag til hvordan pelsdyrnæringen skal avvikles.

NTB

I lovforslaget som ble sendt ut på høring, tas det til orde for å forby pelsdyrhold umiddelbart, men med en avviklingsperiode fram til 1. februar 2025 for dem som driver med oppdrett av pelsdyr i dag.

Engasjementet rundt saken har vært stort, og innen torsdagens høringsfrist hadde regjeringen fått inn hele 323 svar. Reaksjonene er sterke både blant dem som er for og imot.

– Ingen faglige argumenter

Pelsdyrbøndene mener regjeringen begrunner for dårlig hvorfor den vil legge ned næringen deres.

– Regjeringen fører ikke et eneste faglig argument for å legge ned pelsdyrnæringen. I lovforslaget henviser de til sin egen stortingsmelding fra 2017 der de selv omtaler dyrevelferden som god, sier Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

NHO mener forslaget «undergraver langsiktighet og forutsigbarhet for små og mellomstore bedrifter i næringen» og frykter at regjeringen nå danner presedens for mer offentlig inngripen i næringslivet.

– Å innføre forbud mot eksisterende næringsvirksomhet er etter vår vurdering et ekstremt inngripende tiltak, skriver de i sitt høringssvar.

Krever stans

NHO henviser også til Regelrådet, som ble opprettet av regjeringen i 2015 for å passe på at næringslivet ikke pålegges unødvendige byrder når det kommer nye regler. Også de er skeptiske.

– Utredningen av konsekvenser for dagens pelsdyroppdrettere har svakheter, slår de fast.

Også Bondelaget støtter Regelrådets konklusjon og krever umiddelbar stans i arbeidet med lovforslaget. De krever også en garanti for at det ikke vedtas noe forbud i denne stortingsperioden.

– Det kan ikke fattes vedtak om avvikling på det grunnlaget som foreligger i høringsutkastet. Et så inngripende lovvedtak kan ikke vedtas på et mangelfullt grunnlag, skriver de.

Intern motstand

Også internt i regjeringen er det motstand mot å forby pelsdyroppdrett. Både Frp, Høyre og KrF vil beholde næringen, men Venstre fikk gjennomslag for pelsdyrstans både i Jeløya-plattformen og Granavolden-plattformen.

Dermed er det opp til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) å jobbe videre med forslaget, selv om hun kommer fra Norges største pelsdyrfylke og representerer et parti som ønsker å beholde næringen.

Mat- og landbruksdepartementet har ikke besvart NTBs henvendelse om en kommentar til uttalelsene i høringsrunden.

For sakte

Men mens næringslivs- og bondeorganisasjonene er kritiske til at pelsdyrnæringen skal avvikles, er dyrevernsorganisasjonene kritiske til lengden på overgangsperioden.

– Vi stiller oss svært positive til et forbud mot hold av pelsdyr i Norge, men vi mener den foreslåtte overgangsperioden er altfor lang, skriver Dyrebeskyttelsen Norge.

Også NOAH mener overgangsperioden bør være kortere enn seks år. Organisasjonen er imidlertid glad for at den foreslåtte kompensasjonsordningen ikke stimulerer oppdrettere til å utnytte hele avviklingsperioden.

– Men vi skulle helst sett at de som avvikler pelsdyrholdet allerede i 2019, får et enda større insentiv, skriver de.

Mange privatpersoner

I tillegg til de mange svarene fra bedrifter og organisasjoner, har godt over 100 enkeltpersoner sendt inn sin respons til regjeringen. Pelsdyrbonde Øystein Storholm er blant dem som er svært kritiske.

– Det er helt uvirkelig at det min familie har drevet med så lenge og har vært stolte over plutselig er noe som skal forbys! Har brukt all min tid og penger på å holde dette i lovlig og forskriftsmessig stand, skriver han.

Andre mener det er på høy tid at pelsdyrnæringen avvikles.

– Produksjon av pels var nødvendig en gang i historien. Det kapittelet er over, og man må innse dette, skriver Espen Halvorsen.