FUNNET HER: Janne Jemtland ble funnet i Glomma lørdag 13. januar i år. Hun hadde da vært i vannet i over to uker. Foto: Jørgen Braastad/VG

Kripos-ekspert: Svein Jemtland kan ikke ha kjørt til Eid bru før 2. januar

HAMAR (VG) Drapstiltalte Svein Jemtland hevder han fraktet sin døde kone til Glomma i en lånt bil. Kripos-ekspert mener derimot at hverken denne bilen eller familiebilen kan ha kjørt så langt før fire dager etter at Janne Jemtland var død.

– Dette er første dagen vi ser at bilen kan ha kjørt så langt som til Eid bru, sier politioverbetjent Rikard Wage Hansen i Kripos.

Det kommer frem av analysene av kjørelengdene på de aktuelle bilene.

Den 36 år gamle tobarnsmoren ble funnet i Glomma ved Eid bru lørdag 13. januar, over to uker etter at den drapstiltalte ektemannen fortalte at han hadde dumpet henne.

Dette skal han – ifølge sin egen forklaring – ha gjort etter å ha oppbevart den døde kona i familiens bil i nærmere ett døgn. Han fikk deretter låne en bil av en bekjent. Han beskrev at han flyttet Janne Jemtland over i den lånte bilen like over midnatt 30. desember og at han deretter kjørte til Eid Bru .

Men hverken familiebilen eller den lånte bilen kan ha kjørt lengden til Eid bru dagen Jemtland hevder han dumpet liket i Glomma, mener Wage, som har sammenlignet kjørelengdene med trafikkdata fra telefoner.

Janne Jemtland døde natt til 29. desember. Det er funnet blod fra kvinnen i begge bilene.

– Ikke kjørt langt nok

Fredag 29. desember har familiens svarte bil, som kona skal ha blitt oppbevart i, kjørt 188 kilometer.

Dette er dagen Svein Jemtland mener han først om natten kjørte til Brumunddal for å kvitte seg med snø , og deretter brukte gjennom påfølgende dag. Hele dagen skal kona ha vært oppbevart i bagasjerommet, har han forklart.

Dagen etterpå, den 30. desember, har den samme bilen tilbakelagt 121 kilometer, ifølge undersøkelser gjort av Statens vegvesen.

Det er åtte mil fra ekteparets bolig til stedet ved Eid bru hvor Janne Jemtland ble funnet.

Bilen ektemannen fikk låne av en kamerat , kjørte 63 kilometer den 29. desember og 87 kilometer 30. desember.

Jemtland har forklart at han satte bilen tilbake på gårdsplassen etter turen til Vålen natt til 30. desember. Bilen har ellers ikke vært i bruk gjennom nyttårshelgen.

Det er først 2. januar at bilen igjen er brukt. Den skal ifølge kameratens forklaring stå ulåst på gårdsplassen med nøklene i. Svein Jemtland skal ha visst dette.

– Bilen kjører denne dagen 161 kilometer, og det er den eneste dagen bilen har kjørt langt nok til å kjøre tur/retur Eid Bru, sier Hansen.

Da er både eieren av bilen og kameraten til Jemtland i Thailand.

Fra stedet denne bilen sto parkert, er det omtrent 61 kilometer til Eid bru.

– Ikke før 2. januar

Kjørelengdene regnes fra døgn til døgn.

– Kan bilene ha blitt kjørt før midnatt og tilbake etter? spør dommer Trond Christoffersen.

– Jeg må se det opp mot aktiv bruk for telefonen, og da må i så fall noen andre ha brukt telefonen på bopel om det skal være mulig, svarer han.

Statsadvokat Iris Storås sier at det med bakgrunn i denne rapporten at Svein Jemtland har kjørt til Eid bru den dagen han har forklart han gjorde det.

– Skal man legge dette til grunn så kan ikke tiltalte ha kjørt til Eid bru før 2. januar, sier hun.