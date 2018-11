45-åring dømt for å ha injisert sin sønn med dopingmidler

En 45 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til ett år og fire måneders ubetinget fengsel for å ha injisert sin sønn med dopingmidler.

NTB

Så sent som i 2015 ble mannen dømt i Stavanger tingrett for regelmessig å ha injisert sin sønn med anabole steroider i en periode på fire år fra sønnen var bare ti år gammel. Nå er han igjen dømt han for å ha injisert dopingmidler i sønnen fra han var 16 til han ble 18 år, skriver Stavanger Aftenblad .

Den 45 år gamle mannen erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen. Ifølge mannen, som selv har vært kroppsbygger og brukt dopingmidler, ble han først i ettertid klar over at sønnen hadde brukt anabole steroider. Retten finner det imidlertid bevist at det var tiltalte som injiserte dopingmidlene i sønnen.

Faren ble anmeldt av sin da 17 år gamle sønn i januar 2016.