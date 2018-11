Kraftig brann i Oslo

Et bilverksted i Økernveien i bydel Bjerke tok full fyr fredag ettermiddag, og nabobygninger ble evakuert.

Politiet skrev fredag ettermiddag på Twitter at det kom åpne flammer fra verkstedet, som er i nærheten av flere parkerte biler. Brannvesenet har slukket brannen.

Personene som oppholdt seg i nabobygg ble evakuert. Ingen er skadet.

– Røykutviklingen er såpass kraftig at vi blant annet har valgt å evakuere et treningssenter i et tilstøtende bygg. Det var full fyr da vi kom dit, men det er vanskelig å si hvor omfattende det er, sa operasjonsleder Tor Jøkling til VG.









Han fortalte at det var en garasje på verkstedet som brant. Det ble også meldt om flere smell fra bygget, men det er så langt uklart hva dette skyldes.

– Det kan jo være flere ting, for eksempel vindusruter som knuser. Vi kommer til å sperre noen veier i området, og ber også publikum om å holde seg unna.

Politiet ber folk i området om å holde vinduer lukket som følge av røyken.

110-sentralen i Oslo opplyser om at de har syv biler og 20 mannskaper på stedet. Brannvesenet fryktet at verkstedet skal brenne ned, og at jobbet på spreng for å hindre spredning til bygninger i nærheten.

Flere bedrifter ble evakuert i tillegg til treningssenteret.

110-sentralen melder på Twitter i 14-tiden at brannen er slukket, men at røyken har spredd seg til tilstøtende bygg, som det nå jobbes med å ventilere ut. Brannvesenet er i gang med etterslokkingsfasen.