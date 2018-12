STERKERE SAMMEN: Tanja Arntsen og Kine Guttormsen ønsker å bruke sine historier for å hjelpe andre. Mange mangler kunnskap om hva det innebærer å anmelde en voldtekt, forteller de. Foto: Jørgen Braastad

Kine Guttormsen og Tanja Arntsen anmeldte samme mann for voldtekt: – Vi ønsker å hjelpe andre

INNENRIKS 2018-12-30T19:58:39Z

BODØ (VG) Tanja Arntsens mot har gjort så stort inntrykk på politikvinnen Kine Guttormsen at hun ønsker å stå frem med sin historie. – Jeg skal slutte å skamme meg, sier hun.

Publisert: 30.12.18 20:58

Mannen Kine og Tanja Arntsen anmeldte for voldtekt ble dømt til syv år og ni måneder i Rana Tingrett for voldtekt av Tanja og sin tidligere ektefelle. Kine vitnet under rettssaken.

– Jeg skulle ønske jeg anmeldte før. Jeg var redd for hva andre skulle mene og tenke om meg, dersom historien min kom frem. Den frykten har jeg lagt fra meg, sier Kine.

Dommen er ikke rettskraftig, den ble opphevet da gjerningsmannen døde før ankesaken skulle behandles. Erstatningskravet fra tingretten ble ikke opphevet.

Vil hjelpe andre

Tanja Arntsen og Kine Guttormsen møttes for første gang under rettssaken i Mo i Rana i desember 2017. Nå håper de sammen å kunne hjelpe andre. Kanskje gjennom foredrag på undervisningsinstitusjoner.

– Jeg kunne tenke meg å bruke opplevelsen min til noe positivt, dersom det kan hjelpe andre, sier Kine.

– Dette er mitt bidrag til å belyse virkeligheten. Jeg vet mange tar samme utvei som jeg opprinnelig gjorde, og velger å tie. Jeg vil være med på å hjelpe andre til å stå frem og å anmelde. Da er det viktig for meg å kunne stå frem med «hele meg».

Tanja legger til:

– Mange forteller at de ikke visste hva en voldtekt kan gjøre med et menneske. Jeg har blitt kontaktet av mange 16-åringer, som spør hva de skal gjøre etter en voldtekt. Det er et stort behov for informasjon.

Gjenkjente navnet - anmeldte

VG har tidligere fortalt historien til Tanja Arntsen, som måtte kjempe mot systemet i tre år etter å ha anmeldt en voldtekt i 2015. Saken ble henlagt av statsadvokaten, før Riksadvokaten tok ut tiltale. Du kan lese hele hennes historie her.

– Det tok lang tid før jeg klarte å si til meg selv at jeg hadde blitt voldtatt. Men jeg lovet meg selv at dersom jeg fikk vite at det var flere, skulle jeg anmelde, sier Kine Guttormsen.

I september 2017 oppdaget hun en tiltale som overrasket henne.

Hun jobber ved politiets straffesakskontor i Mo i Rana. Her består hverdagen av mange grusomme historier om overgrep, vold og drap. Men dette var annerledes. Hun kjente igjen navnet til mannen som sto tiltalt:

Det var mannen som voldtok meg, tenkte hun.

Hun fortalte en kollega, som er jurist, om hendelsen. Hennes anbefaling var klar: Du må anmelde. Kort tid senere ble hun avhørt av politiet i Bodø. Statsadvokat Geir Fornebo ville ha Guttormsen som vitne i Tanjas sak noen måneder senere.

– Han voldtok meg i 2012, men jeg anmeldte aldri, fortalte Guttormsen i Rana tingrett i desember 2017.

Tiltaltes forsvarer, Finn Ove Smith, forteller at tiltalte aldri ble konfrontert med anklagene før rettssaken.

– Hun valgte da å anmelde et forhold som lå flere år tilbake i tid. Han forklarte seg om dette i retten og bestred at det hadde vært samleie mellom dem, sier Smith.

– Han er død og saken er henlagt. Han er ved dette å anse som uskyldig i saken.

Kine har søkt om erstatning, men må trolig vente to år på svar. VG har tidligere avdekket at voldsofre må vente rekordlenge for å få erstatning.

Fant støtte i hverandre

Nå har det gått ett år siden Kine vitnet under rettssaken i Mo i Rana. VG er med når hun møter Tanja for første gang utenfor rettssalen.

– Det har vært veldig godt å ha deg der. Selv om vi ikke har snakket så mye, visste jeg at det var en annen der ute som forsto akkurat hva jeg gikk gjennom, sier Kine.

Tanja fikk vite om anmeldelsen til Kine under rettssaken. Statsadvokaten hadde ønsket å holde en lav profil rundt det nye vitnet. Da Kine dukket opp i rettssalen, overrasket hun alle.

– Det var sterkt for meg at du kom inn. Det gikk nærmest et gisp gjennom rommet. Jeg begynte å gråte når du beskrev ham i retten, for jeg kjente meg igjen i din historie, sier Tanja.

– Gunstig for saken at jeg jobber i politiet

Under rettssaken ble det snakket mye om troverdighet. I sin sluttprosedyre sakket aktor Geir Fornebo om hvor viktig det er å dømme ut fra hvordan en person fremstår i retten, uten å legge vekt på fordommer og rykter.

– Jeg tror det var gunstig for saken at jeg jobber i politiet. Det ga meg troverdighet, samtidig som retten kunne se tydelige likhetstrekk i sakene våre, sier Kine.

– Noen vil si at du er nærmest programforpliktet til å anmelde når du jobber i politiet, med du valgte å ikke gjøre det?

– Jeg ble ansatt i politiet et halvt år etter voldtekten, og opplevde da at terskelen for å anmelde ble enda høyere. Plutselig var det kollegaene mine som etterforsket disse sakene. Jeg slo meg til ro med at jeg ikke skulle si det til noen, sier Kine.

– Hvorfor er terskelen for å anmelde så høy, tror du?

– Det er vanskelig å bevise disse sakene, særlig når du ikke reiser til et overgrepsmottak rett etter hendelsen. Da er det ord mot ord.

Kine møtte mannen på en sjekkeside, fortalte hun i retten. De bestemte seg for å møtes. Han kom langveisfra, og fikk sove på gjesterommet hennes etter at de hadde spist middag og drukket vin. Kine hevder at mannen kom inn til henne om natten og voldtok henne mens hun sov.

– Jeg visste at min anmeldelse aldri ville føre frem alene, sa Kine i retten.

– Plasser skammen der den hører hjemme

Påtaleleder i Nordland, Stig Morten Løkkebakken, bekrefter at anmeldelsen til Kine kom til politiet i forbindelse med Tanja-saken:

– Det er ikke tvil om at dersom det ble fellende dom i saken til Arntsen så ville det ha påvirket etterforskningen, fordi modus til siktede er et viktig bevis i enhver straffesak. På grunn av mistenktes død, ble også denne saken henlagt, sier Løkkebakken.

Kine sliter fremdeles med å bearbeidet hendelsen, forteller hun. Hun har spenningshodepine, og klarer ikke gråte over det som skjedde. Hele tiden føler hun en indre uro. I ukene etter anmeldelsen var hun sykmeldt.

– De første årene la jeg totalt lokk på hendelsen. Det er først det siste året at det gradvis har kommet tilbake til meg. Det ligger nok noe der som jeg burde bearbeidet, sier Kine.

Da VG omtalte Kines historie første gang, hadde hun ikke fortalt verken barna eller foreldrene om anmeldelsen. Lenge hadde hun et ønske om skjerme dem. Men etter at historien ble fortalt anonymt , valgte hun likevel å fortelle foreldre.

Nå har hun også snakket med barna. Sønnen på 13 sier selv i ettertid at han fikk sjokk, og ble lei seg. Datteren (11) var bekymret for hvordan mamma hadde det. Hun hadde flere spørsmål, men mente moren skulle slutte å skamme seg.

– De er noe av grunnen til at jeg velger å stå frem. Det handler om å plassere skammen der den hører hjemme, sier Kine.