Det første og siste oppdraget

Robert Odden (33) stilte opp da det gjaldt som mest. Så postet han bilde av seg selv på Facebook, klar til å starte ferien med sin samboer og lille datter. To timer senere ble brannmannen funnet alene og livløs. Hvordan kunne det skje – på hans aller første oppdrag?

Fjorårets norske tørkesommer førte til mer enn 700 små og store skogbranner. 33 år gamle Robert Odden rykket ut som frivillig brannmann. Alene og uten sambandsradio møtte han sin skjebne.

Lørdag 17. juli 2018 ble tre til to i den vesle familien på Råholt i Akershus.

Nå spør toåringen etter pappaen sin hver eneste dag. Hver gang forklarer Linn at han er borte, at han fikk «aua», og at han ikke kommer hjem igjen.