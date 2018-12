Tidligere magasinredaktør Ellen Arnstad utfordrer statsminister Erna Solberg til å møte henne for å diskutere regjeringens varslede forhandlinger om abortloven. Foto: JAVAD M. PARSA

Ellen Arnstad ut mot Erna: – Dere må ikke røre abortloven!

INNENRIKS 2018-12-15T20:28:14Z

Abortdebatten denne høsten opprører Ellen Arnstad så sterkt at hun for første gang deler hele sin personlige historie om eldstesønnens skjebne.

Kristin M Hauge

Line Møller (foto)

Publisert: 15.12.18 21:28

I lørdagens VG Helg og VG+ tar den tidligere magasinredaktøren et knallhardt oppgjør med regjeringens varslede forhandlinger om abortlovens paragraf 2 C.

To ganger har Ellen Arnstad tatt morkakeprøve for å få visshet om at eldstesønnens søsken ikke har samme svært alvorlige, genetiske sykdom som ham.

Hun har kjent på kroppen de store konsekvensene av den genetiske sykdommen.

– Jeg kjenner at den politiske debatten som har gått i høst – og som går nå, gjør meg fysisk uvel. Jeg og min familie har virkeligheten på kroppen når det gjelder paragraf 2 c. Det er nettopp oss det handler om. Og mange andre med oss som har store omsorgsoppgaver. Derfor må jeg bruke min samfunnsstemme nå, sier Ellen Arnstad.

Hun utfordrer statsminister Erna Solberg til å møte henne for å diskutere hva en eventuell endring av abortparagrafen vil innebære. Arnstad har mye på hjertet.

Retten til å bestemme

Etter et langt yrkesliv som gründer av kvinnemagasinet Henne, sjefredaktør og forlagsredaktør i Aller Media, er hun nå administrerende direktør for det store konferanse-og eventsenteret X Meeting Point Norway. På kvinnedagen i fjor fikk Arnstad Oslo-redaktørenes hederspris for sitt feministiske prosjekt i mediebransjen. Kvinners rettigheter har alltid vært viktig for henne. Nå handler det ikke om kvinners yrkesliv, men retten til å bestemme over egen kropp og retten til å avgjøre hva som er best for fosteret og familien dersom det har en alvorlig sykdom, mener hun.

Da sønnen Joachim var syv år og hadde begynte å miste synet, fikk Ellen Arnstad og ektemannen Stein Støa vite at han hadde en genetisk sykdom som gradvis ville gjøre ham blind, multifunksjonshemmet og gi ham et kort liv.

Samtidig var Arnstad gravid igjen og visste at neste barn ville ha 25 prosent risiko for å få samme skjebne.

Morkakebiopsi ble gjennomført med den risikoen det innebærer. Svaret kom akkurat i tide i forhold til fristen for selvbestemt abort, men det etiske dilemmaet i venteukene var tungt. Ellen Arnstad blir rasende av tanken på at hun i en slik følelsesmessig tsunami eventuelt skulle stått foran en abortnemd, måttet forklare sine valg og kanskje møtt motforestillinger.

– Skulle jeg i så fall ha følt meg ansvarlig for et «sorteringssamfunn» som politikerne snakker om, spør hun.

– Dørene åpnet seg ikke

I mange år møtte ekteparet stengte dører, trege, rigide og byråkratiske systemer. Dag ut og dag inn opplevde de at de ble satt over fra etat til etat, at ingen hadde helhetsansvar, ingen hjelp kom automatisk når det gjaldt avlastning og andre lovpålagte rettigheter.

– Den hjelpen som politikerne snakker så fint om, fantes rett og slett ikke. Vi måtte finne ut av den byråkratiske jungelen selv. Dørene åpnet seg ikke som ved et trylleslag da katastrofen var et faktum, sier hun.

Ellen Arnstad har samlet en bunke avisutklipp, sitater og intervjuer som har fått henne til å rase og gråte. «Alle ønsker seg friske barn, men om gravide får beskjeden om at barnet har noen utfordringer, så skal i hvert fall ikke samfunnet holde noe tilbake for å tilby den støtten og bistanden familien trenger om barnet bæres frem», skriver Olaug V. Bollestad i KrF i en VG-kronikk.

Arnstad har streket hardt under ordene «noen utfordringer». Ordvalget og diskusjonen rundt «levedyktighet» provoserer sterkt.

– Det er uansett kvinnene og enkeltfamiliene som betaler prisen for valget som tas, mener hun. De friske barna blir også rammet.

– Joachim har fått et annerledes og krevende liv. Det opprører meg sterkt at politikerne kan snakke om «sorteringssamfunn» og bruke mine valg og vårt liv til en politisk hestehandel. Jeg har kjent på en voldsom ventesorg i 17 år. Vi har hatt tunge, etiske dilemmaer.

Det er så lite respektfullt at de uttaler seg om vår – og mange andres - hverdag uten å kjenne til den.

Tankene hennes går til alle kvinner som nettopp har tatt det vanskelige valget om abort. Selv fikk hun voldsomt dårlig samvittighet for i det hele tatt å vurdere et slikt alternativ.

– Samtidig visste jeg at jeg ikke ville makte å bære frem et barn til som skulle gå gjennom samme skjebne. Vi snakker jo ikke om «annerledeshet» og «utfordringer». Vi snakker om en svært alvorlig og krevende sykdom, både for oss foreldre – og ikke minst for barnet selv.

Ellen Arnstad synes det er lett å tro på det gode i mennesket, at det er en mening med alt, at det er noe mer mellom himmel og jord, at det gode alltid vinner. Samtidig klarer hun ikke å finne en mening i det som skjer med Joachim, selv om han også gjennom mange år har gitt uttrykk for at han har et fint liv. Det er fortsatt smil å få. Personalet på Grefsenkollen bo-og avlastningshjem der sønnen nå bor, omtaler hun som helsevesenets engler. Den samme takknemligheten og rosen får pleierne på sykehusene som gir ham akutthjelp når han er ut og inn på grunn av infeksjoner.

– Kom og snakk med oss, Erna!

– Jeg er 53 år nå og er egentlig glad for at min livsvev ikke bare har bestått av lyse tråder. Likevel spør jeg meg «hvorfor han? Hvorfor oss?»Den sorgen ligger der hele tiden. Han har hatt et godt liv, men også store påkjenninger. Kom og snakk med oss, Erna og dere som ønsker å sette grenser for kvinners og familiers valg, om dere ikke forstår. Dere må rett og slett ikke røre abortloven. Det er nettopp derfor jeg bruker min samfunnsstemme nå.

– Jeg har skjermet Joachim, jeg har skjermet de friske søsknene, men nå må virkeligheten fram. Det er tid for det.

Erna Solberg: – Ellens historie er sterk

– Ellens historie er sterk. Mange kvinner og familier har delt historier om vanskelige valg og dilemmaer som de har stått overfor. Disse historiene gjør inntrykk på meg, sier statsminister Erna Solberg til VG.

På samme måte som møter jeg har hatt opp gjennom årene med foreldre med alvorlig syke barn har gjort inntrykk, spesielt deres kamp for å få god hjelp fra det offentlige. Derfor har vi gjort endringer som å utvide pleiepengeordningen.

Solberg sier hun aldri har ment at den enkelte kvinne bærer ansvar for sortering hvis de tar abort på grunn av alvorlig sykdom hos fosteret.

– Diskusjonen om 2c har dreid seg om at egenskaper ved fosteret som i dag også gir grunnlag for lange og gode liv, gjøres til kriterie for abort.

– Vi politikere må være oppmerksomme på at de valgene vi tar når vi utformer våre lover, er med på å sende ut et signal om verdiene i samfunnet. For Høyre er en forutsetning at kvinners rettigheter ikke skal svekkes i diskusjonen som nå pågår om abortloven, avslutter statsministeren.