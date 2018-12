Thor Johan (82) havnet i T-banesporet: – I en sånn situasjon tenker man ikke

– Det var glatt, veldig glatt. Hadde vi kjørt en time tidligere hadde det gått helt fint, sier Thor Thronsen som skled ut på T-banesporet i bilen sin sammen med kona i ettermiddag.

26.12.18

En bil havnet onsdag ettermiddag i T-banesporet mellom Røa og Ekraveien etter å ha sklidd på glatt føre. Alle som satt i bilen kom seg ut, og det gikk heldigvis bra med de om bord.

– Jeg har aldri opplevd at det har vært så glatt før, og jeg har bodd her i ni år, sier Thor Johan Thronsen (82), som kjørte bilen, på telefon til VG.

Onsdag ettermiddag befinner han og kona Inger-Lise (79) seg på legevakten etter hendelsen. Thronsen bekrefter dog at de har det ikke er snakk om noen store skader. Han forteller at han og kona var på vei hjem, og skulle kjøre inn svingen til garasjeanlegget, da glattisen tok over.

– Bilen bare sklei rett utfor. Det var glatt, veldig glatt. Hadde vi kjørt en time tidligere hadde det gått helt fint, sier Thronsen.

– I en sånn situasjon tenker man ikke. Jeg prøvde å styre unna, men det var ikke mulig, legger han til, og forteller at han i alle fall fikk styrt bilen slik at den skled innenfor det ene T-banefeltet, og ikke «rett ut».

Videre forteller 82-åringen at folk kom til med en gang, ringte etter hjelp, og fikk varslet T-baneverket om at det lå en bil på skinnene.

– Fordi bilen lå på siden var vi redd for at den skulle velte mer mot T-banen, så min kone gikk først ut gjennom vinduet. Det var folk som hjalp henne ut. Så fikk jeg hjelp av politi og brannvesen til å komme meg ut etterpå, sier Thronsen som berømmer hjelpen de mottok.

– Det var utrolig god service fra både brannvesen, politi og helsepersonell. Bare en time etter det skjedde var bilen oppe igjen. Den servicen som brannvesenet stilte med var utrolig, sier han til VG.

Alt i alt synes Thronsen at det i grunnen ble mindre dramatikk enn man skulle forvente for de som satt inne i bilen. Bilen vet de fortsatt ingenting om hvordan det gikk med.

– Den er kjørt til verksted, så vet jeg ikke noe mer om det. Vi er på legevakten nå, og tar det viktigste først.