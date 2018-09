PÅ MØTER I RUSSLAND: Statssekretær Audun Halvorsen har denne uken vært på besøk i Russland. Foto: Arthur Bondar/VG

Frode Berg håper norsk besøk kan få ham hjem

MOSKVA/OSLO (VG) For første gang siden Frode Berg ble fengslet, har en representant for politisk ledelse i UD vært på besøk i Russland. Berg og hans advokater setter sin lit til at toppolitikerne kjemper for den spionanklagede.

Siden den skjebnesvangre desemberdagen da Frode Berg ble pågrepet har familien, advokater og støttegruppen markert seg i den offentlige debatten for å få Frode Berg hjem til Norge. Den norske regjeringen, derimot, har vært påfallende taus om saken.

Denne uken hadde utenriksminister Ine Eriksen Søreides nestkommanderende, statssekretær Audun Halvorsen, de første bilaterale møtene med russiske myndigheter siden fengslingen av Berg for 279 dager siden.

VG var med da den norske regjeringsdelegasjonen i løpet av fire dager reiste fra russisk Barents i nord, videre til St. Petersburg, og deretter til toppmøter i hovedstaden Moskva før helgen startet.

Det viktige møtet med Lavrovs «nummer to», viseutenriksminister Titov på fredag, strakte seg en hel time ut over den avtalte tiden.

Etter treffet ville ikke statssekretær Halvorsen svare på om det var Berg-saken som tok ekstra lang tid å drøfte, selv om han dagen før i en kommentar til VG ikke utelukket at Berg ville bli et tema.

– Vi får se på hvordan vi tar dette i møtet i morgen. Men det er en pågående etterforskning, og derfor er mulighetene til å påvirke utover det, små, sa Halvorsen til VG i Russland .

Ikke tema i nord

Den norske regjeringsrepresentantens russlandsrunde startet i Murmansk, en av byene der arbeidet som Frode Berg engasjerte seg i, folk- til-folk-samarbeidet over landegrensen, regnes som ytterst viktig.

I Murmansk-regionen hadde Halvorsen møter på høyeste regionale nivå, noe han fortsatte med i Russlands nordlige hovedstad St. Petersburg dagen etter.

Da møtene i St. Petersburg og Murmansk-regionen var over, sa statssekretæren til VG at Frode Berg så langt ikke hadde vært et tema for samtale.

Det til tross for at både folk og mediene i den russiske delen av Barents har engasjert seg i saken.

Kirkenes’ profilerte og engasjerte ordfører, Rune Rafaelsen, er blant nordmennene som var invitert over grensen for å møte statssekretæren i Murmansk, men Rafaelsen, i likhet med flere andre fra Bergs hjemby, uteble.

«Fokus på å bistå Berg»

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, har store forventninger til hva denne ukens bilaterale møter med høytstående russiske politikere kan føre til for hans klient.

«Både han (Frode Berg journ.anm.) og vi setter vår lit til at det oppnås en enighet mellom regjeringene som innebærer at Frode kommer hjem», skriver Risnes til VG i en sms.

I St. Petersburg torsdag denne uken ga statssekretær Halvorsen en sjelden kommentar til VG om hvordan regjeringen jobber med den betente spionsaken.

– Vi har den nødvendige dialogen med Russland i denne saken. Vår viktigste oppgave er å ivareta Frode Berg og hans interesser, og det gjør vi ikke minst ved å tilby bistand konsulært gjennom ambassaden i Moskva, og den støtten vi gir familien hans i en vanskelig situasjon.

Taus etter møte

Etter det lange møtet med Titov fredag ettermiddag ble statssekretærens «vi har den nødvendige dialogen med Russland», til «jeg kommer ikke til å kommentere enkeltsaker».

– Frode Berg har nå sittet 279 dager i fengsel. Er det ikke naturlig at når Norge, gjennom han, anklages for grov spionasje av Russland, så blir det er tema som diskuteres på høyt politisk nivå mellom landene?

– Det jeg kan si er at vi har fokus på å bistå Frode Berg og ivareta hans interesser i en vanskelig situasjon for ham og hans familie. Og det gjør vi på de måtene som er best egnet for det.

– Hvilke måter?

– De måtene som er best egnet, svarer Halvorsen kort, før avreise fra flyplassen i den russiske hovedstaden.

Berg har tidligere sagt at han har følt seg sveket av den norske regjeringen etter han ble fengslet. På spørsmål fra VG om Berg fortsatt føler det slik, svarer hans advokat Risnes:

– Det gjør han nok, men jeg tror han nå tenker mer på fremtiden enn fortiden. Skyldfordeling får utstå til senere.