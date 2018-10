SAMARBEID: Tett samarbeid om oppgaveløsing i klasse 1-A på Hønefoss skole i juni i år. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

SV om skolesviket: - Vi skaper tapere tidlig hvis vi fortsetter som før

INNENRIKS 2018-10-04T09:03:42Z

Det har blitt for mye lekser, teorikjør og kompetansemål for førsteklassingene, mener både Ap og SV på Stortinget. Mona Fagerås (SV) vil fjerne lekser og Torstein Solberg (Ap) vil dempe leksepresset for de minste elevene.

Publisert: 04.10.18 11:03

Flere fem- og seksåringer, foreldre og besteforeldre har blitt slått av hvor innholdsrike ukeplaner elevene får nærmest fra første uke i førsteklasse.

– Vi skaper faktisk tapere tidlig hvis vi fortsetter som før, mener SVs stortingsrepresentant og tidligere lærer Mona Fagerås.

Den siste uken har VG satt fokus på hvordan tidlig skolestart har påvirket de yngste barna, blant annet med en omfattende undersøkelse blant 1000 lærere på første trinn.

Resultatene var tydelige:

Nå reagerer flere partier på Stortinget på at arbeidsmengde, teorilæring og krav til skolestarterne har blitt langt større enn mange så for seg da skolestart ble innført for seksåringene i 1997.

– Nå er det blitt et politisk klima for å endre på denne praksisen for førsteklassingene. Lekser bør fjernes for de minste elevene. I stedet bør elevenes sikres at de opplever lek, bevegelse og fysisk aktivitet i skolehverdagen. Vi skaper bare enda flere tapere og nederlag tidlig hvis vi nå ikke gjør endringer i det første året i skolen, sier Fagerås.

Hun sitter i utdanningskomiteen på Stortinget. SV-eren har lang erfaring både som førsteklasselærer for flere årskull med barn – og som rektor.

Fagerås mener VGs artikler i det siste om en opplevelse av mye teoretisk læring og lite lek, viser at tiden er inne for endring i barns inngangsport til utdanningen, første klasse.

Hennes svar på oppgaven er en heldagsskole der det blir plass til både mer lek, både frilek og lekende læring. Samt den kommende timen med fysisk aktivitet. som skal komme i tillegg til de eksisterende fagene – og gratis skolemat.

– I en slik skole skal eventuelle lekser gjøres i løpet av skoledagen, og ikke tas med hjem for de minste elevene, sier Fagerås, som er oppgitt over alle målene og hjemmeleksene som sendes med småtassene hjem fra skolen.

– Nye toner fra Høyre

Hun er spesielt optimistisk med hensyn til å bringe mer lek inn i småskolen igjen. Fagerås viser til signalene kunnskapsminister Jan Tore Sanner kom med i VG tirsdag.

Da uttalte skolestatsråden at det må være rom for lek i skolen , og: – Mange barn lærer godt gjennom lek. Samtidig har leken en stor egenverdi.

– Dette er jo helt nye toner fra Høyre og Sanner. I SV har vi blitt til dels latterliggjort for å fremme en lekeskole og en SV-skole. Jeg tror ikke mer lek er så dumt for de minste elevene, sier Fagerås.

Tidligere har den samme Jan Tore Sanner også tatt mål av seg til å bli den skolestatsråden som klarte å løfte elevene som har svakest utgangspunkt.

Det er helt nødvendig å hjelpe mange elever med en bedre oppstart på skoleløpet, mener Fagerås.

– Vi skaper faktisk tapere tidlig hvis vi fortsetter som før, advarer hun og antyder at rundt 20 prosent av en elevgruppe er i faresonen for å bli hengende etter – eller få en negativ start på skoleløpet.

– Undervurderer du ikke behovet for at også de minste elevene skal lære når de går på skolen?

– Det er så mye man faktisk lærer gjennom lek. Lek og læring gjennom lek har vært underkjent av mange i mange år. Kanskje tiden nå er inne for en større anerkjennelse av lek i de første skoleårene. For ingen lek er formålsløs, sier Fagerås.

Nederlag i Stortinget

Hun led nederlag i Stortinget i forsøket på å få til en tillitsreform i skolen. Nå tror hun det egentlig er flertall for en slik i starten på det nye stortingsåret, spesielt etter at partilederen i KrF har valgt side og flere signaler fra vippepartiet om en bedre 1. klasse.

Arbeiderpartiet er i stor grad på linje med SV i synet på at første klasse må endres.

– Vi vil ikke si bastant nei til hjemmelekser. Leselekser og lesetrening har noe for seg. Men det er for mye unødvendige og dårlige lekser som ødelegger skolemotivasjonen, sier Torstein Tvedt Solberg, som har vært utdanningspolitiker de siste årene.

Han vil foreslå egne fagplaner for 1. klasse i den kommende fagfornyelsen som regjeringen skal iverksette. I Ap-forslaget blir lek en hovedsatsing. I tillegg vil Ap kutte ned på leksepresset i 1. klasse. Partiet vil ha en mer praktisk skole med mer læring gjennom lek og aktivitet. Og de vil i likhet med SV innføre et gratis skolemåltid.

– Nå ser vi at noen av de minste elevene får ulike former for skolevegring fordi det pushes slik på med lekser og målsettinger i fag og ukeplaner. Vi vil tilbake til intensjonen fra da skolestart for seksåringene ble innført – med en blanding av det beste fra både barnehagen og skolen i første klasse, sier Solberg, som også vil ha flere lærere og spesialpedagoger inn i skolen.