KRITISK: Kenneth Pedersen, leder i Eigersund KrF, er kritisk til Hareides plan om å gå i regjering med Ap og Sp. Han mener KrF kan få til mye godt med Frp, Høyre og Venstre. Foto: KRISTER SØRBØ, VG

Full splittelse i KrF Rogaland: – Hareide snakker ned Frp

INNENRIKS 2018-10-05T19:25:42Z

STAVANGER (VG) Den ene siden av Rogaland KrF frykter Frp, mens den andre frykter SV. Og de blir ikke enige.

«Du må snu!». Signe Nijkamp i Sandnes bystyre går bort til ordføreren i Sokndal med en klar beskjed.

– Jeg tenker at vi må følge lederen vår, vi har ikke prøvd venstresiden, vi har ikke prøvd Ap og KrF, sier Nijkamp til VG.

KrF-leder Knut Arild Hareide reiste fredag til Stavanger for å overtale over 130 KrF-medlemmer fra Rogaland til å gå i regjering med Ap og Sp . Hans nestleder Olaug Bollestad var med for å overtale dem til det motsatte.

Ordføreren fra Sokndal lot seg ikke rikke til partilederens side.

– Jeg synes at Knut Arild tar litt for lett på SV og avhengigheten av SV. Han sammenligner Ap og Frp, men ikke Frp med det andre ytterpartiet SV, som vi vil være avhengig av i en budsjettprosess, sier Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen.











1 av 4 - Vi ville ha noen svar ut av han, alle var nok ikke helt på hans side, men vi hadde en god diskusjon. Fra venstre: Ole Tom Gause, Helge Madland, Kjell Nordbø og Svein J. Risøy. KRISTER SØRBØ, VG

– En del bra i Frp også

Knut Arilds drøm om en regjering med Ap og Sp ble møtt med et stort spørsmål på KrF-grasrota her: Hva med SV? For uten SV har de ikke flertall.

– Jeg synes Hareide snakker Frp veldig ned. Det er ikke sånn at Frp bare består av personer eller en politikk som ikke omfatter menneskekjærlighet, omsorg og gode verdisyn. Det er del bra i Frp også, er beskjeden fra Kenneth Pedersen, som leder Eigersund KrF.

– Han lukker døren til Høyre, Venstre og Frp, sier lokallagslederen.

Stavanger Aftenblads temperaturmåling fra Rogaland viser at flest er uenige med Hareide her i Rogaland. Åtte lokallagsledere vil heller gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp, mens seks støtter Hareide. Lederen fro Stavanger KrF vil unngå Frp.

– Det er en utrolig stor politisk avstand mellom KrF og Frp. Vi har prøvd å få det til sammen med dem, og har vært innelåst i ukevis i forhandlinger. Og vi har konkludert med at avstanden er for stor. Derfor er det viktig å prøve Sp og Ap nå, sier Inge Takle Mæstad fra Stavanger.

– Hvordan blir det for deg å være i KrF hvis dere går i regjering med Høyre og Frp?

– Jeg håper og tror at det ikke blir resultatet. Det er det vi jobber for nå, så vår vi se på resultatet, sier lokallagslederen fra Stavanger.

Tre lokallagsledere fra Rogaland mener ifølge Stavanger Aftenblad at Hareide må gå av hvis han blir nedstemt på landsmøtet. Pedersen fra Eigersund er en av dem.

– Det var ikke et tema og en sak her i dag. Jeg tror ikke det var nevnt. Hareide er en fantastisk god person og en god leder med gode verdier. Mulig han fortsette som partileder hvis vi går motsatt vei av det han vil, men jeg synes det er vanskelig å se at han kan fortsette, sier Pedersen.

