Én person død etter arbeidsulykke på tankskip

INNENRIKS 2018-09-01T10:04:20Z

To personer ble funnet bevisstløse etter en arbeidsulykke på Nordvestlandet lørdag. Politiet er i gang med å avhøre mannskapet på skipet.

Publisert: 01.09.18 12:04 Oppdatert: 01.09.18 13:05

Klokken 05.21 fikk Vest politidistrikt melding om en arbeidsulykke på et skip på Nordvestlandet. To personer ble funnet bevisstløse og ble deretter fraktet til Ålesund sykehus med redningshelikopter.

– Kort tid etter ankomst ble den ene erklært død, den andre er kritisk skadet, sier operasjonsleder Morten Rebnor til VG.

– Vi holder på å avhøre mannskapet, hendelsesforløpet er foreløpig ikke klart.

Politiet er i gang med å varsle pårørende, og ønsker derfor ikke å gå ut informasjon om nasjonalitet, alder eller navn på avdøde eller skadede.

Rebnor forteller at de to personene ble utsatt for hydrogensulfid fra tanken. Det er en giftig, fargeløs og brannfarlig gass.

Redningsleder i Hovedredningssentralen, Børge Galta, forteller til VG at de fikk melding om ulykken 04.30. Omtrent en halvtime senere var helikopter på stedet. Kvart på seks meldte helikopteret at det var underveis til sykehuset, men eksakt tidspunkt for når de bevisstløse ankom sykehuset er ukjent.