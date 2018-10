Overlevde IS-fangenskap – Nå er hun Nobel-favoritt

Hun overlevde langvarig seksuell tortur i IS-fangenskap, og har siden kjempet for å hjelpe ofre for folkemord. Nå mener flere at Nadia Murads innsats fortjener Nobels fredspris.

På fredag, klokken 11.00, skjer det igjen. Lederen av Nobelkomiteen annonserer året vinner av Fredsprisen, og nyheten vil på minutter spre seg verden over.

Og i år, som i årene før, forsøker ulike eksperter og organisasjoner å gjette seg til hvem som vil få tildelt prisen, med varierende resultat.

Den nye direktøren for Norsk fredsforskningsinstitutt PRIO , Henrik Urdal, fortsetter instituttets tradisjonen med en favorittliste med fem mulige vinnere.

Her er Urdals spådom:

1. Verdens matvareprogram (WFP)

Sult er en av vår tids aller største utfordringer, og sultkatastrofer eller matmangel oppstår ofte som en følge av væpnet konflikt. Urdal fremhever Verdens matvareprogram som den ledende humanitære organisasjonen som jobber for å hindre at slike kriser oppstår og utvikler seg. De er til stede uansett hvor krisen skulle ramme.

– En fredspris til WFP vil fremheve det avgjørende arbeidet organisasjonen gjør for mennesker som flykter fra konflikt, sier Urdal.

2. Dr. Denis Mukwege, Nadia Murad & Tarana Burke

Det neste forslaget på listen til PRIO er en lege, en kvinne som overlevde seksuell vold og langvarig fangenskap hos IS, og grunnleggeren av MeToo-bevegelsen.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege har hjulet tusenvis av ofre for seksualisert vold i sitt krigsherjede hjemland Kongo. Mukwege har i flere år vært foreslått som en verdig vinner av Fredsprisen.

Nadia Murad har de siste årene vært en ledende stemme for å øke oppmerksomheten for ofre av folkemord og seksuell vold. Hun var selv en av flere tusen kvinner fra den irakiske jazidi-minoriteten som ble bortført og holdt i fangenskap av IS-krigere fra 2014. Hun overlevde og har siden jobbet svært aktivt internasjonalt for å hjelpe ofre som seg selv.

Urdal trekker også frem Tarana Burke, den amerikanske aktivisten som sto bak MeToo-kampanjen som ble svært mye omtalt i 2017. Burke startet kampanjen allerede i 2006.

– Kampanjen har lyktes med å sette seksuell vold, i sine mange former, på den internasjonale agendaen, sier han.

3. SOS Méditerranée, Leger uten grenser og Den internasjonale redningskomiteen

Flyktningkrisen i Middelhavet er fortsatt fullt pågående og svært dødelig, tross mindre medieoppmerksomhet. Leger Uten Grenser, franske SOS Mediterranee og hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee er på tredjeplass på Urdals favorittliste for innsatsen for migranter og flyktninger på livsfarlig ferd over Middelhavet.

4. Oby Ezekwesili og organisasjonen EITI

Innsatsen mot korrupsjon får også plass på PRIO-direktørens liste. Nigerianske Ezekwesili er en av grunnleggerne av Transparency International, mens EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) jobber for å fremme åpenhet om inntektsstrømmene fra selskap til vertsland i utvinningsbransjene.

– Deres innsats fortjener en fredspris fordi de jobber for å gjøre verden mer transparent og mindre korrupt, sier Urdal i sin gjennomgang.

PRIO skriver at selv om ikke korrupsjon tradisjonelt har vært viktigst for Nobelkomiteen, så er naturressurser, økonomisk åpenhet, korrupsjon og konflikt tett lenket sammen. Derfor fortjener EITI oppmerksomhet, mener han.

5. Reportere uten grenser

– Journalister over hele verden setter deres egen helse og trygghet i fare for å bringe frem informasjon fra de verste krigssoner og de mest undertrykkende regimer, skriver Urdal.

Derfor kommer vaktbikkjeorganisasjonen Reportere uten grensen som nummer fem på favorittlisten. Organisasjonen jobber for å fremme ytringsfrihet og pressefrihet verden rundt.

Slik er Norges Fredsråds favorittliste

Også Norges Fredsråd har laget en favorittliste, og kun ett av PRIOs alternativer går igjen:

1. Arktisk Råd

Rådet skriver: «I en tid med økte spenninger i nordområdene, har Arktisk Råd blitt en apolitisk møteplass hvor representanter fra stormaktene fortsatt samarbeider og snakker sammen.»

2. Freds- og menneskerettighetsforkjempere

Rådet skriver: Hver dag risikerer individer, grupper og samfunn sine liv for å oppnå frihet, rettferdighet og fred i verden. Hver dag blir freds- og menneskerettighetsforkjempere rundt i verden angrepet, fengslet eller drept. En fredspris til freds- og menneskerettighetsforkjemperne vil utfordre den fremvoksende diskursen som avviser og delegitimerer ikkevoldelige aktivister ved å påstå de er terrorister, antipatrioter, eller truer sikkerhet og utvikling. Det vil anerkjenne dem som fredsbyggere og ikke bråkmakere.»

3. Edward Snowden

«Å gi Edward Snowden fredsprisen vil fortsatt være et klart signal for å dempe denne negative utviklingen og for å styrke demokrati, åpenhet og ytringsfrihet» skriver Fredsrådet, og har hatt kontroversielle Snowden på listen i flere år.

4. Dr. Denis Mukwege & Nadia Murad

For deres arbeid mot seksualisert vold i konflikt. Se punkt tidligere i artikkelen.

5. Article 9 Association

Rådet skriver: «Artik­kel 9 i Japans grunn­lov fra­sier Japan ret­ten til å føre krig og til å ha mili­tære styr­ker på land og til havs. Article 9 Associa­tion ble stif­tet nett­opp for å kjempe for å iva­reta Japans grunn­lovs­fes­tede ansvar for ikke­vold, og legge press på Japan for å bevare ikke­volds­pa­ra­gra­fen i en tid hvor den vur­de­res modi­fi­sert.»