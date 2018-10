Regjeringen tar imot flere flyktninger

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at antallet kvoteflyktninger økes til 3000 neste år, fra 2120 som er årets nivå. Det får VG bekreftet fra kilder i regjeringsapparatet.

Publisert: 08.10.18 08:41

Økningen fremgår av statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen (Frp) legger fram senere i dag.

Ifølge VGs opplysninger vil regjeringen argumentere med at tilstrømningen av asylsøkere nå er rekordlav, og det gir rom for å ta imot flere som overføres direkte fra flyktningleire nær konfliktområdene, og bosettes i en kommune i Norge.

Skulle opp

I Jeløy-erklæringen fra de tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre står det at «antallet kvoteflyktninger må ses i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer.»

De tre partiene var også enige om at «Norge skal være en pådriver for å finne gode løsninger for verdens flyktninger, både gjennom hjelp i nærområdene og ved å ta imot kvoteflyktninger».

Norge tok imot rundt 3000 kvoteflyktninger i både 2016 og 2017. I regjeringens forslag til statsbudsjett i fjor, ble det lagt opp til å redusere antallet til 1120.

Dette tallet ble så økt med 1000 flyktninger, til 2120, i forhandlinger med Venstre og KrF høsten 2017.